Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi

28.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:55
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi

Nikol Paşinyan, 2018 yılında Ermenistan başbakanı olmuştur. Paşinyan, siyasetçi olmasının yanı sıra eski bir gazeteci ve editördür. Dağlık Karabağ sorunundaki sert tutumuyla bilinen başbakan, 1 Mayıs 2018'de yapılan ilk oylamada başarısız olmuştu. İşte, ayrıntılar...

Nikol Vovayi Paşinyan, Ermenistan'ın en çok satan liberal gazetesi Haykakan Zhamanak'da editörlük yaptığı sırada Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan'a yönelttiği eleştirilerle adını duyurdu. Develt üniversitesinde gazetecilik eğitimi alan Nikol Paşinyan hayatı haberimizde.

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

Paşinyan, 1 Haziran 1975, İcevan'da dünyaya geldi. Erivan Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gördü ve okul bitmeden siyasi nedenlerle okuldan atıldı. Muhalif bir tavır sergileyen Paşinyan, öğrencilik yıllarında da bu çizgide devam etti. Gazeteci olduğu dönemde Oragir gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu.

Paşinyan, 1999 yılında haber nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırılarak gazetesi de kapatıldı. 2007'de gazetecilikten siyasete geçiş yaparak milletvekili seçimlerinde aday olasa da seçilemedi. 2008 yılında Erivan'da ''2008 olayları'' olarak adlandırılan gelişmelerde cumhurbaşkanı seçimini protesto eden gösterileri organize etme suçuyla 2010'da 7 yıl hapse mahkum edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi

2011 yılında çıkarılan af ile serbest kalan Paşinyan, 2012 seçimlerinde milletvekili seçildi. 2017 yılında Elk (çıkış) partisinden milletvekili seçildi. Erivan Belediye Başkanlığına aday oldu fakat seçilemedi. 2018 yılı Nisan ayında iktidara karşı başlayan muhalif hareketin liderliğini üstlendi. 23 Nisan'da Sarkisyan istifa etti ve 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılacak Başbakanlık seçiminde başbalan adayı oldu. 16 Ekim 2018'de görevinden istifa etse de son seçimlerde tekrar Başbakan seçilmiştir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Nikol Paşinyan kaç yaşında? Nikol Paşinyan biyografisi

Paşinyan, 2018 yılında Anna Hakobyan ile dünyaevine girdi. Devlet adamının Mariam Pashinyan, Ashot Pashinyan, Shushan Pashinyan adında üç çocuğu vardır.

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