Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor
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Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor

06.10.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:48

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullandığı belirtildi. Balistik füzeler, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabiliyor. Ermenistan, görüntüleri paylaşmasının ardından gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Tochka-U kısa menzilli balistik füze fırlatması görüntülendi. Ermenistan daha önce bu iddiaları reddediyordu. Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, kullanılan balistik füzeler; nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz olabiliyor.

Ermenistan, görüntülerin yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Ermenilerin işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı taktik balistik füze kullandığını duyurmuştu. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, "Daha önce, Ermeni Silahlı Kuvvetleri Tochka-U taktik füze sistemini kullandı. Füzelerden üçü, düşman askeri teçhizatının eski ve kalitesizliği nedeniyle patlamadı" ifadeleri kullanılmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında da Tochka-U tipi balistik füze kullandığı ifade edildi. O anlara ait görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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