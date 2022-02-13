Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem oldu! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.

"GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI"

AFAD'dan yapılan diğer bir açıklamada da, "Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

KANDİLLİ 5,6 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi de Ermenistan'daki depremin şiddetini 5,6 olarak ölçtü. Depremin derinliği ise 5,6 kilometre olarak açıklandı.