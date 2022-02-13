Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem oldu! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
- Güncelleme:
Türkiye ve komşuları deprem endişesiyle yaşarken korkutan bir haber Ermenistan'dan geldi. AFAD, Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem sınır illerimizden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
AFAD'dan yapılan diğer bir açıklamada da, "Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
Kandilli Rasathanesi de Ermenistan'daki depremin şiddetini 5,6 olarak ölçtü. Depremin derinliği ise 5,6 kilometre olarak açıklandı.