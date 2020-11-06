Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın kurtardığı Gubadlı bölgesinde yapılan incelemelerde, Ermenilerin tarihi camilerde domuz sakladığı ortaya çıktı. Öte yandan Ermeniler Zengilan'da da tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişti.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu Erivan yönetimini köşeye sıkıştırırken, bu süreçte 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında duramayan Ermeni askerleri birçok bölgeyi bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Bu bölgelerden biri de Gubadlı oldu. Bölge genelinde incelemelerde bulunan Azerbaycan askerleri, Ermenilerin tarihi camilerde domuz sakladığını ortaya çıkardı. Askerlerin kaydettiği görüntülerde bir caminin ahıra dönüştürüldüğü ve içinde de domuz beslendiği görüldü.

BU ERMENİSTAN'IN İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL

Öte yandan Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde de Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi. 27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü.

CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan askerleri ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Laçın koridorunda devam ediyor. Burayı kolay kolay bırakmak istemeyen Ermeni askerleri tüm gücüyle Azerbaycan'a karşılık vermeye çalışıyor. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde Laçın koridorunun önemli olduğunu ve Ermenilerin buraya kaybederse büyük bir darbe yiyeceğini vurguladı.

ERMENİLER ŞUŞA'NIN BAZI YERLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu kuşattığı Şuşa'nın da bazı bölgelerine girmeye başladı. Askerler kentin dış mahallelerinde yaptıkları incelemelerde Ermenilerin yiyecek ve içeceklerini bırakarak kaçtıklarını belirledi.