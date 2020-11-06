Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş

06.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:27

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın kurtardığı Gubadlı bölgesinde yapılan incelemelerde, Ermenilerin tarihi camilerde domuz sakladığı ortaya çıktı. Öte yandan Ermeniler Zengilan'da da tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişti.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu Erivan yönetimini köşeye sıkıştırırken, bu süreçte 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında duramayan Ermeni askerleri birçok bölgeyi bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Bu bölgelerden biri de Gubadlı oldu. Bölge genelinde incelemelerde bulunan Azerbaycan askerleri, Ermenilerin tarihi camilerde domuz sakladığını ortaya çıkardı. Askerlerin kaydettiği görüntülerde bir caminin ahıra dönüştürüldüğü ve içinde de domuz beslendiği görüldü.

Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ağırına çevrilmiş

BU ERMENİSTAN'IN İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL

Öte yandan Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde de Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi. 27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü.

Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ağırına çevrilmiş

CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan askerleri ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Laçın koridorunda devam ediyor. Burayı kolay kolay bırakmak istemeyen Ermeni askerleri tüm gücüyle Azerbaycan'a karşılık vermeye çalışıyor. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde Laçın koridorunun önemli olduğunu ve Ermenilerin buraya kaybederse büyük bir darbe yiyeceğini vurguladı.

ERMENİLER ŞUŞA'NIN BAZI YERLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu kuşattığı Şuşa'nın da bazı bölgelerine girmeye başladı. Askerler kentin dış mahallelerinde yaptıkları incelemelerde Ermenilerin yiyecek ve içeceklerini bırakarak kaçtıklarını belirledi.

Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş
Haber Yorumları (1)
AZERİN: Karabağda ezan sesleri gelcektir , gün yaklaştı. Ermeni işgalciler defolacaklar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irmak Ünal Yasemin Allen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Konya Kasım Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 15:48:10. #1.14#
title