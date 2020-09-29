Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş
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Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş

29.09.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:07
Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın 7. Amfibi Bölüğü'nün Atina'da 60 kişilik Ermenistan'ın özel harekat birimlerini eğittiği iddia edildi.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın 7. Amfibi Bölüğü'nün Atina'da 60 kişilik Ermenistan'ın özel harekat birimlerini eğittiği iddia edildi.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Ermenistan ordusunu eğittiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin (7. Amfibi Bölüğü) ve Ermenistan'ın özel harekat birimlerini "ortak eğitim, mevcut ikili askeri işbirliği" programı çerçevesinde Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı gözetiminde Atina'nın Nea Peramo bölgesindeki askeri kışlada eğitim verdiği ifade edildi.

ATİNA KIRSALINDA EĞİTİM

Batı Trakya'da yayın yapan Birlik Gazetesi'nin iddiasına göre, görüntülerin, 6-9 Haziran 2017 tarihleri ??arasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) Disiplinlerarası Özel Harekat İdaresi koordinatörlüğünde, Ermeni Komandolarının eğitimi Atina yakınlarında Nea Peramos'ta gerçekleştirildiği kaydedildi. Eğitim sırasında Yunan ordusunun, Ermeni güçlerine hızlı reaksiyon, yakın savaş atışları ve sokak savaş eğitimini içeren 2 günlük eğitim verdiği kaydedildi. 60 kişilik Ermeni özel harekat biriminin, Yunan Kara Kuvvetleri komutanlarınca

GÖÇMENLERE ŞİDDET, TERÖRİSTLERE EĞİTİM

Yunanistan, ülkede bulunan mültecilere şiddet uygularken, terör örgütü PKK olmak üzere Türkiye'deki pek çok terör örgütüne mensup militanların toplandığı Lavrion Kampı'nda eğitim veriyor. Çok sayıda terör örgütü militanı Atina'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen kamp halen kapatılmadı.

TERÖRİSTLERDEN EĞİTİM ALDIK İTİRAFI

Seydo Hazar kod adlı Seyithan Samacan, Hayri Cemil kod adlı Gıyaseddin Altın, Hasan kod adlı Ahmet Akkurt ve 1994'te Ayasofya'nın bahçesine bıraktığı bomba ile iki turisti yaralayan Dilek Öz gibi PKK'lı teröristler, Lavrion Kampı'nda eğitim aldıklarını itiraf etmişti.

 


- Yunanistan
Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş
Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş
Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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