: Ermeni Kilisesi'nde tartışmalı seçim

05.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:46

Türkiye Ermenileri, 11 Aralık'ta yapılması beklenen seçimle 85'inci Patriği belirleyecek. Ancak Ermeni toplumundaki yaklaşık 12 yıllık tartışmalı dönem bu seçimle kapanacak gibi görünmüyor. Son Patrik Mesrob Mutafyan'ın 2008'de demans teşhisi konulup görevini yapamaz hale gelmesiyle başlayan zorlu süreç 12 yıl sonra da bambaşka tartışmalarla devam ediyor.

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