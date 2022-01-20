Erman Toroğlu nerede? sorusu A Spor izleyicileri tarafından merak edildi. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumculuk yapan Erman Toroğlu hakkında Erman Toroğlu nerede? Erman Toroğlu Takım Oyunu'nda neden yok? Erman Toroğlu neden yok? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Erman Toroğlu Takım Oyunu'nda neden yok? sorusu futbol yorumcusu ve eski Hakem Erman Toroğlu hakkında en çok merak edilen sorular oldu. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumculuk yapan Erman Toroğlu hakkında Erman Toroğlu nerede? Erman Toroğlu Takım Oyunu'nda neden yok? Erman Toroğlu neden yok? soruları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

ERMAN TOROĞLU NEREDE?

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti. Daha önce ise Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

ERMAN TOROĞLU TAKIM OYUNUNDA NEDEN YOK?

Erman Toroğlu'nun takım oyununda neden olmadığı ile ilgili bir bilgi yok fakat yeni evlendiği için izinli olduğu iddia ediliyor.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı.

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı.

Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti.

Futbolculuktan sonra hakemliğe başladı, FIFA kokartı aldı. Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı.

Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı.

2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Haberler.com - Gündem