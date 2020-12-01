Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler
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Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler

01.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:15
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan Cem Uzan, "Kamuoyu araştırmalarına baktığında AKP ve MHP'nin ikisi yüzde 50'i geçemiyor. Onun için, erken seçime gitmezler. Çünkü gittiği zaman geri gelemeyecek. Onun için ben erken seçimi düşünmüyorum" dedi.

2009 yılından bu yana yurtdışında yaşayan iş adamı Cem Uzan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Uzan, Devlet Bahçeli istemediği sürede Türkiye'de olası bir erken seçimin yapılmayacağını ifade etti.

"İKİ TÜRLÜ SEÇİME GİDEBİLİYORUZ"

"Gayet basit, net bir durumu var olayın" diyen Uzan, "Bir hukuki, bir de realiteye bakalım. Hukuki olarak Türkiye'de iki türlü seçime gidebiliyoruz. Erken seçime bir Cumhurbaşkanı götürebiliyor. Ya da parlamento götürebiliyor" dedi.

"ERKEN SEÇİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Cumhurbaşkanı'nın erken seçime götürmesi durumunda aday olamayacağını belirten Uzan, şöyle devam etti: "Parlamento götürürse erken seçime o zaman Cumhurbaşkanı şunu söyler: 'Ben iki defa seçildim ama ikinci dönemi daha tamamlamadım.' Onun için Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir. O zaman, Bahçeli'nin evet ya da hayır cevabına bakıyor bu iş. Peki; sokağa, meydana çıkalım. Vatandaşın içine girelim. Kamuoyu araştırmalarına baktığında AKP ve MHP'nin ikisi yüzde 50'i geçemiyor. Bu net. Onun için, erken seçime gitmezler. Çünkü gittiği zaman geri gelemeyecek. Onun için ben erken seçimi düşünmüyorum"

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