Erken hasat zeytinyağının bağışıklığa olumlu etkisi araştırmayla kanıtlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesindeki bilim insanları, erken hasat sızma zeytinyağındaki "yüksek polifenol"ün beyni olumlu etkileyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren etki sağladığını tespit etti.

DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin kamuoyu gündemine geldiğini söyledi.

Bağışıklık sisteminin korunması gereken bir dengesi olduğunu aktaran Harzadın, "Dışarıdan gelen mikroplara yanıt vermeliyiz ama vücudun kendi içinde verdiği bir savaş varsa dışarıdan gelen olumsuzluklara yanıt veremeyebiliriz. Bağışıklık sistemimizin dengesi korunmadığında içeride bir savaş başlıyor. Mikrop yok, düşman yok ama bir savaş var. Bu duruma inflamasyon diyoruz. Biz, salgın döneminde inflamasyonu engellemek için araştırmalar başlattık." diye konuştu.

Harzadın, bağışıklık sisteminin dengede kalabilmesi için yaşam tarzı, beslenme, uyku düzeni ve egzersizin büyük önem taşıdığını hatırlattı.

Bağışıklık sistemi dostu bir besin olduğu araştırmalarla kanıtlanan zeytinyağının çeşitlerine yönelik bir bilimsel çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Harzadın, "Zeytinyağının inflamasyonu azaltıcı etkileri biliniyor. Bu olumlu etki tüm zeytinyağlarından mı yoksa erken hasat ürünlerdeki yüksek polifenolden mi kaynaklanıyor bunu araştırmak ve özellikle de beyne etkilerini öğrenmek istedik." dedi.

İnflamasyon düzeyi araştırıldı

Harzadın, çalışmada deney hayvanlarına erken hasat sızma zeytinyağı ile rafine edilmiş riviera zeytinyağı verdiklerini ve sonuçlarını araştırdıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Zeytinyağının etkilerinden ziyade polifenol içermeyen bir zeytinyağı olan riviera ile yüksek polifenol içeren erken hasat zeytinyağını karşılaştırdık. Deney hayvanlarına 8 hafta süreyle bu iki çeşit yağı verdik. Öğrenme, bellek, anksiyete, kaygı ve duygu durumuyla depresyon düzeylerini değerlendirdik. Çalışmamızda zeytinyağlarının beyindeki öğrenme ve duygu durumunu yöneten hipokampus ile prefrontal korteks bölgesine etkisini araştırdık. Yüksek polifenole sahip erken hasat sızma zeytinyağı, bu bölgelerde olumlu sonuçlara yol açtı. Erken hasat sızma zeytinyağı inflamasyonu azaltırken riviera artırıcı etkiye yol açtı."

İnsülin direnci olanlarda olumlu etkiler gözlendi

Harzadın, yüksek polifenolden vücudun inflamasyon artırdığı durumlarda da olumlu yanıtlar aldıklarına işaret ederek, "İnsülin direnci söz konusu olduğunda da inflamasyon artıyor ve vücut kan şekeri ile ilgili sorun yaşamaya başlıyor. Bizim deney gruplarından biri de insülin direnci olan hayvanlardı ve bu grupta da erken hasat sızma zeytinyağının var olan inflamasyonu azalttığını gördük." diye konuştu.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, çalışmanın deney kısmı ve laboratuvardaki kimyasal ölçüm aşamalarının tamamlandığını, Türk zeytinyağının sağlığa etkilerini bilimsel alanda duyurabildikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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