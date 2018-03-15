Erken Gelen Yaz İstihdam Piyasasını Canlandırdı

Erken gelen yaz, özellikle Turizm sektöründe canlanmaya neden oldu. Yayınlanan yeni iş ilanlarındaki artış, geçtiğimiz yılın aynı ayıyla kıyaslandığında; Antalya yüzde 55 ile en yüksek artış görülen şehir; Turizm ise yüzde 56'lık oranla en çok artış yakalayan sektör konumuna yükseldi.

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net'in 9 yıldır her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi'nin Şubat 2018 verileri açıklandı. Yeni iş ilanı sayısı 19.184 olarak gerçekleşti ve geçen yıla kıyasla yüzde 40'lık artış gösterdi.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: "İstihdam piyasasındaki olumlu havanın baharda da devam edeceğini öngörüyoruz"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, Ocak ayında tüm pozisyonlarda görülen artışın Şubat ayında da devam ettiğini belirtti. Uysal, "Kariyer.net'in Şubat ayı verilerine baktığımızda; yeni yayınlanan iş ilanı sayısının geçtiğimiz yılın %40 üzerinde olmasından hareketle, istihdam piyasasındaki olumlu tablonun devam ettiğini görüyoruz. Sektörel olarak bakıldığında; Turizm, yayınlanan iş ilanı sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56'lık bir artış göstermesi nedeniyle öne çıkıyor. Bu artışın arka planında Turizm sektöründe yaşanan hareketlilik var; bu noktada Ocak ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 oranında artmasının istihdam piyasasına da pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Gerek TÜRSAB'ın gerekse diğer turizmcilerin 2018 yılına dair öngörülerinin sektörün yükseliş trendini koruyacağı yönünde olması; istihdam artışının da devam edeceğinin sinyalini veriyor. Bir diğer olumlu tablo ise Üretim ve Endüstriyel Ürünler sektöründe görülüyor. Bu sektörün, iş ilanları sayısı bakımından Şubat ayında en çok ilan yayınlayan ve istihdama en çok katkı sağlayan sektör olması, reel üretimdeki artışın da sinyalini veriyor. Bu gelişmelerden hareketle, istihdam piyasasındaki olumlu havanın bahar aylarında da devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

İşverenler en çok Depo Elemanı aradı

Satış Temsilcisi her ay olduğu gibi Şubat ayında da en çok aranan pozisyon oldu. Ancak geçen yıla göre en dikkat çeken yükseliş yüzde 55 ile Depo Elemanı pozisyonunda yaşandı. Depo Elemanına olan ihtiyaç, başta Perakende olmak üzere Hızlı Tüketim Ürünleri, Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve E-ticaret gibi sektörlerdeki hareketliliğe paralel olarak artış gösterdi. Depo Elemanı pozisyonunu Yazılım Geliştirme Uzmanı (+%51), Mühendis (+%41) ve İnsan Kaynakları Uzmanı (%40) pozisyonları takip etti. Geçen aya göre en büyük artış ise Turizm sektöründe yaşanan hareketliliğe paralel olarak Resepsiyonist (+%12) pozisyonunda meydana geldi.

Antalya'da istihdam piyasası canlı

En çok istihdam fırsatı bulunan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Geçen yıla göre istihdam fırsatında artış yakalayan şehirler ise şöyle sıralandı: Antalya (+%55), Tekirdağ (+%52) ve Adana (+%44). Geçen aya göre yaşanan değişime bakıldığında da Antalya yüzde %12'lik artışla yine başı çekti.

Üretim-Endüstriyel Ürünler sektörü istihdamda başı çekti

Üretim-Endüstriyel Ürünler sektörü; Ocak ayında Tekstil sektöründen aldığı liderlik konumunu korudu ve en çok ilan yayınlanan sektör oldu. Yükseliş trendinde olan Turizm sektörü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56'lık bir oranla en çok artış yakalayan sektör oldu. Turizmin ardından Üretim-Endüstriyel Ürünler yüzde 49 artışla ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 46 ile Bilişim, yüzde 42 ile de Tekstil sektörleri izledi.

Mavi yaka istihdamında en çok aranan pozisyonlar: Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi

Kariyer.net'in mavi yaka istihdam piyasasına yeni bir soluk getiren mobil uygulaması "İşin Olsun"un verilerine göre, Şubat ayında en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar sırasıyla Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Şoför/Sürücü ve Aşçı oldu. Telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Şoför/Sürücü ve Çağrı Merkezi Elemanı olarak sıralandı.