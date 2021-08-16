Erkekliğe ilk adımı atıp, doyasıya eğlendiler
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Erkekliğe ilk adımı atıp, doyasıya eğlendiler

Erkekliğe ilk adımı atıp, doyasıya eğlendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleniyle erkekliğe ilk adımlarını atan 300 çocuk, kendileri için düzenlenen programda aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleniyle erkekliğe ilk adımlarını atan 300 çocuk, kendileri için düzenlenen programda aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çalınan Ankara havaları eşliğinde oynayan çocuklara eşlik ederken, sünnet olan tüm çocuklara bisiklet hediye etti.

Kahramankazan Belediyesi, geçtiğimiz hafta ilçedeki çocuklar için sünnet şöleni düzenledi. 2 yaş ve üzerindeki erkek çocukların sünnet ettirildiği şölen kapsamında, 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnetler, Kahramankazan Belediyesi Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi'nde, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirildi.

Otobüsle şehir turu

Kahramankazan Belediyesi sünnet olan çocukların iyileşmelerinin ardından, onlar için bir eğlence programı düzenledi. Program kapsamında ilk olarak çocuklar için üzeri açık otobüsle bir şehir turu gerçekleştirildi. Otobüsle ilçe halkını selamlayan çocuklara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da eşlik etti. Sünnet otobüsüne nostalji otomobiller ve çocukların aileleri de araçlarıyla katıldı. İlçe halkı otobüsle şehir turu yapan çocuklara balkon ve pencerelerden el sallayarak destek oldu.

Başkan çocuklarla Ankara havası oynadı

Şehir turunun ardından çocuklar ve aileleri Milli Egemenlik Parkı'nda hazırlanan eğlence programına katıldı. Çocuklara burada pamuk şekeri, şeker ve mısır ikramında bulunulurken, palyaçolar ve maskotlar da çocukları yalnız bırakmadı. Program kapsamında sanatçılar Yenikentlİ Nadir ve Ali Seven de söyledikleri türkülerle sünnet coşkusunu artırdı. Çocuklar ve aileleri burada çalınan Ankara havalarıyla oynayarak, doyasıya eğlendi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da burada çocuklara eşlik ederek, sevinçlerine ortak oldu. Başkan Oğuz daha sonra sünnet olan 300 çocuğa bisiklet hediye ederken, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geleneksel hale gelecek

Başkan Oğuz, tek tek ilgilendiği çocuklara ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah sünnetini yaptırdığımız bu yavrularımızın nikahlarını da kıymak nasip olur" temennisinde bulundu. İlçe halkıyla kucaklaşacakları kalabalık organizasyonlar yapmak istediklerini, ancak pandemi tedbirleri nedeniyle bunu tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini ifade eden Oğuz, pandeminin son bulmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte benzer etkinliklere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Kahramankazan'da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, "İlçemizde ikamet eden 2 yaş ve üzeri 300 çocuğumuz için ücretsiz sünnet hizmeti verdik. Özellikle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize destek olmak için düzenlediğimiz sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz" dedi. - ANKARA

Erkekliğe ilk adımı atıp, doyasıya eğlendiler
Erkekliğe ilk adımı atıp, doyasıya eğlendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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