Erkeklerde görülen testis ağrısı, koronavirüs belirtisi olabilir
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Harvard Üniversitesi, Fransa, Dünya, Güncel

Erkeklerde görülen testis ağrısı, koronavirüs belirtisi olabilir

Fransız uzmanların sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıklarının koronavirüs belirtileri arasında olabileceğini açıklamasının ardından Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, erkeklerde görülen testis ağrısının da Kovid-19 belirtisi olabileceğini söyledi.

12.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:53
Erkeklerde görülen testis ağrısı, koronavirüs belirtisi olabilir

Geçtiğimiz günlerde Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurmuştu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan araştırmacılar da, koronavirüsle ilgili yeni bir belirti buldu. Araştırmacılar, erkeklerde görülen testis ağrısının da Kovid-19 belirtisi olabileceğini açıkladı.

İNANILMAZ BİR ACI VE AĞRIYA NEDEN OLUYOR

Yüksek ateşten kuru öksürüğe kadar yeni tip koronavirüsün pek çok farklı belirtisi olduğu bilinirken Amerika'da yeni bir belirti daha ortaya çıktı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, erkeklerde görülen testis ağrısının, koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceğini düşünüyor. Nadir görülen bu semptom, erkeklerin testislerinde inanılmaz bir acı ve ağrıya neden oluyor.

TESTİS AĞRISI İLE HASTANEYE GİDEN KİŞİYE 2 GÜN SONRA KOVİD-19 TEŞHİSİ KONDU

Araştırmacılar, testislerinde "bıçaklanma hissiyle" hastaneye gittikten sonra koronavirüs test sonucu pozitif olan 42 yaşındaki bir adam hakkında bir vaka raporu sundular. Hastanın testislerinde yanlış bir şey bulamayan doktorlar, bilgisayarlı tomografı sonrası akciğerlerde hasar olduğunu tespit etti. İki gün sonra da hastaya kovid-19 teşhisi konuldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 42 yaşındaki adamda bilindik semptomlardan hiçbiri olmadığı için diğer birkaç hasta ile sağlık çalışanının da bilmeden virüse maruz kalmış olabileceği düşünülüyor. Bu noktada yetkililer, 25'ten fazla hasta ve sağlık çalışanının potansiyel olarak virüse maruz kaldıkları bildirildi.

Testis ağrısının koronavirüsün temel semptomlarından biri olup olmadığı net bir şekilde bilinmiyor fakat diğer virüslerin de testisleri etkilediği biliniyor. Bu konuda MailOnline'a konuşan Dr. Viney, kabakulak gibi testisleri etkileyebilecek bazı virüslerin olduğunu, kovid-19'un testisleri de etkileyip etkilemediğini ise ancak zamanla göreceğimizi söylüyor.

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