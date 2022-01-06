Erkek Severse dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erkek severse dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Erkek Severse dizisi oyuncuları kim?

Romantik komedi hikayelerinin en önemli senaristlerinden Aslı Zengin'in hikayesini yazdığı dizinin tanıtımında 'Büyülü bir aşk masalı' ifadesi yer alıyor.Erkek severse dizisinin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Dizi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Erkek severse dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Erkek Severse dizisi oyuncuları kim? detaylar haberimizde.

ERKEK SEVERSE DİZİSİ KONUSU NE?

"Erkek Severse"de; ikiz çocukları ile birlikte yaşayan Zeynep, (Büşra Develi) üniversite yıllarında büyük bir aşkla evlendiği Oktay'dan (Görkem Sevindik) aldatıldığı için boşanmıştır. Zeynep, erkeklere olan inancını kaybeder ve kalbini aşka kapatır. Ta ki Kenan'ı (Alperen Duymaz) tanıyana kadar. Yelda da (Yasemin Allen) Kenan'ın peşindeki kadınlardan biridir ve Kenan'la yeni başladıkları iş ortaklığını evliliğe taşımak niyetindedir.

ERKEK SEVERSE OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler de yer alıyor: Tolga Güleç, Çağrı Çıtanak, Asena Tuğal, Ece Özdikici, Aslı Sümen, Bahar Süer, Kayra Orta, Berkay Celal Çetin, Rüzgar Can, Seren Deniz Yalçın, Ayşe Dudu Özdemir, Tahir Yılmaz ve Tuana Gizem Uzunlar…

ERKEK SEVERSE DİZİSİ HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

13 bölüm sürecek olan, 46'er dakikalık bölümler halinde yayınlanacak olan dizinin yayıncısı ise Bein Connect oldu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet