Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri
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Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri

01.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:30
Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Sevgililer Günü için müşterilerine alternatif hediyeler oluşturduklarını duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Sevgililer Günü için müşterilerine alternatif hediyeler oluşturduklarını duyurdu. Birçok alternatif sunulan hediyeler arasında, kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi ürünler bulunuyor.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri oluşturduğunu açıkladı. Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Altınyıldız Classics'in günün zamanlarından ilham alan konfor ve şıklığın ön planda olduğu seçenekleriyle sevdiklerinizi çok özel hissettirebilirsiniz. Erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alan gömleklerden kışın olmazsa olmazı trikolara, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüme uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalarla Altınyıldız Classics şıklığını sevgilinize hediye edebilirsiniz. Sevgililer Günü'ne özel hediye seçeneklerine Altınyıldız Classics mağazalarından ve altinyildizclassics.com adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.


Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri
Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri
Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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