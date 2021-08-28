Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, vahşice katledildi

Arjantin'in Mendoza şehrinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Lucia, sınıfından 14 yaşındaki erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki sonrası hamile kaldı. İsmi açıklanmayan katil, kız arkadaşını durumu konuşmak için buluşmaya çağırdı. Katil, eve götürdüğü Lucia'nın önce kafasına taşla vurdu, ardından 15 bıçak darbesiyle katletti. Genç kızın cansız bedenini sokağa bırakıp kaçtı. Ancak katil, çok geçmeden bulundu.