Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, vahşice katledildi
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Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, vahşice katledildi

Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, vahşice katledildi
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Arjantin'in Mendoza şehrinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Lucia, sınıfından 14 yaşındaki erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki sonrası hamile kaldı. İsmi açıklanmayan katil, kız arkadaşını durumu konuşmak için buluşmaya çağırdı. Katil, eve götürdüğü Lucia'nın önce kafasına taşla vurdu, ardından 15 bıçak darbesiyle katletti. Genç kızın cansız bedenini sokağa bırakıp kaçtı. Ancak katil, çok geçmeden bulundu.

Arjantin'de yaşanan olay kan dondurdu. Lise öğrencisi 15 yaşındaki Lucia Fernandez, 14 yaşındaki sınıf arkadaşıyla girdiği cinsel ilişki sonrası hamile kaldı. Kız arkadaşıyla durumu konuşmak için eve çağıran 14 yaşındaki katil, önce taş ile başından yaraladı, ardından 15 bıçak darbesiyle genç kızın yaşamına son verdi.

"ONU BİR KÖPEK GİBİ ÖLDÜRDÜ"

Lucia'nın babası Fabian Fernandez, "Onu bir köpek gibi öldürdü. Yüzünü döverek ve vücudunun her yerinden bıçaklayarak öldürdü" dedi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Korkunç cinayeti işleyen katil, genç kızın cansız bedenini olay yerinde bırakıp kaçtı. Şüphelenen komşular durumu polise haber verdi. 14 yaşındaki çocuk katil hızlıca yakalandı. Soruşturma Çocuk Suçları Savcısı Gustavo Farmache tarafından yürütülüyor.

Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki kız lise öğrencisi, vahşice katledildi
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Erkek arkadaşına hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki lise öğrencisi kız, vahşice katledildi - Haberler
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