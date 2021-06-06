Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, aslen nerelidir? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizindeki "Ali Kaptan" rolüyle dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında gösterilen ve son dönemde yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Delikanlı Sadi" karakteriyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'ın TV8'den ödül almasından sonra kanal sahibi Acun Ilıcalı hakkında yaptığı sert paylaşımlarla internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizindeki "Ali Kaptan" rolüyle dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında gösterilen ve son dönemde yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Delikanlı Sadi" karakteriyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'ın TV8'den ödül almasıyla, kanalın sahibi Acun Ilıcalı hakkında yaptığı sert paylaşımlarla internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında , Elazığ'da doğmuştur. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde Atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'ta Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de Atv'de Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.

Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Deli Dumrul: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Korku (oyun): Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Sokak Kedisi Marilu: Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Mitos Güzeli: Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

FİLMOGRAFİ

Sinema

2009 Gecenin Kanatları Cemal

2015 Yeni Dünya Mehmet Ali

2016 Kolpaçino 3. Devre Başkan

2017 Ayla İskenderun Binbaşı

2018 Deliler Vlad Tepeş

2019 Kapan Süleyman

Televizyon

1998 Güzel Günler Talat

1999 Aynalı Tahir Kadir

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

2003 Bedel

2003 Taştan Kalp (İsmail)

2003 Japon Gelin (Ömer)

2005 Beyaz Gelincik (Ömer Aslanbaş)

2007 Sessiz Fırtına (Yiğit Sancaktar)

2008 Sonbahar (Galip Türker)

2009 Bahar Dalları (Balıkçı)

2009 Hanımın Çiftliği (Milletvekili)

2010 Hanımeli Sokağı (Osman)

2010-2014 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ali Akarsu)

2012-2014 Dila Hanım (Rıza Bey)

2013 Benim Hala Umudum Var (Erkan)

2014-2017 Paramparça (Cihan Gürpınar)

2017 Kayıt Dışı ( Ali Kemal Ateş)

2019 Vurgun (Kemal Vardar )

2020 Gel Dese Aşk (Murat )

2021 Kırmızı Oda (Delikanlı Sadi Konuk Oyuncu)

2021 Doğduğun Ev Kaderindir ( Konuk Oyuncu)