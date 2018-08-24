Erkan Kolçak Köstendil'le Evlenen Cansu Tosun Bikinili Poz Vererek Bayramı Kutladı

13 gün önce Erkan Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren Cansu Tosun, oyuncu arkadaşlarıyla keyifli bir poz paylaştı. Yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu, Elifcan Ongurlar ve Begüm Akkaya ile bikinili fotoğrafını paylaşan Tosun, hayranlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

BİKİNİLİ BAYRAM MESAJI

Instagram hesabından bikinili fotoğraf paylaşan Tosun, bayramla ilgili "İyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurmuş… İyi ki. Sevelim, gülelim, değer kıymet bilelim… Şükür edelim ki her günümüz Bayram olsun" mesajını verdi.

YOGAYLA BAŞLAYAN FESTİVAL GİBİ DÜĞÜN

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü. Tosun'un 10 Ağustos'ta gerçekleşen kına gecesine katılan konuklar, cumartesi sabahına yoga eğitimi ile başlayıp tüm günü festival havasında geçirdi.

ÜNLÜLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

İki oyuncunun düğün törenine Gökçe Bahadır, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Leyla Lydia Tuğutlu, Şebnem Bozoklu, Şebnem Hassanisoughi, Elifcan Ongurlar gibi ünlü isimler de katıldı. Cansu Tosun'un şahitliğini oyuncu arkadaşı Leyla Lydia Tuğutlu üstlenirken Erkan Kolçak Köstendil'in şahitliğini ise oyuncu olan kuzeni Bülent Şakrak üstlendi.