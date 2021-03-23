Erkan Kandemir Kimdir? Siyasetçi Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli?
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Erkan Kandemir Kimdir? Siyasetçi Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli?

23.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:38
Erkan Kandemir Kimdir? Siyasetçi Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli?

AK Parti 27. Dönem milletvekili olan Erkan Kandemir, hayatı ve kariyeri merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Erkan Kandemir Kimdir? Siyasetçi Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli? İşte Erkan Kandemir'e dair bilinenler!

AK Parti 27.Dönem milletvekili olan Erkan Kandemir, hayatı ve kariyeri merak edilenler arasında yerini aldı. Milletvekilliği görevini 25. ve 26. Dönemde de yapmıştı. Peki, Erkan Kandemir Kimdir?Siyasetçi Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli? İşte Erkan Kandemir'e dair bilinenler!

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

Erkan Kandemir 2 Eylül 1981'deİstanbul'da doğanTürk siyasetçidir.

Aslen Rizelidir. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Sonrasında King's College London Ortadoğu Araştırmaları bölümde ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına katıldı.

Erken yaşından itibaren sosyal çalışmalar içerisinde bulundu, çeşitli vakıf ve derneklerde görevler aldı. Üniversite yıllarında Fakülte Dernek Başkanlığı yaptı. Aktif siyasi hayati AK Parti'nin kuruluşuyla başladı.
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nda 2002 yılından itibaren İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2009 yılında ise Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik görev süresi sonrasında eğitim amacıyla yurt dışına çıktı.
2014 yılında Başbakan Danışmanlığı görevine getirildi. Aynı yılın Ekim ayında ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı.
7 Haziran 2015 tarihinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise ikinci kez, 2018 yılında tekrar AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeligi yapan Kandemir, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği gorevinde bulunmustur.
Halihazirda Türkiye-Italya Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Kandemir, AK Partinin 2018 yılında yapılan kongresinde Teskilatlardan sorumlu Genel Baskan Yardimcisi olarak görevlendirilmiştir.

Özel hayatına dair olarak bilinenler;

Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

SİYASETÇİ ERKAN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erkan Kandemir 2Eylül 1981 doğumlu olup 39 yaşındadır. Aslen Rizelidir.

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