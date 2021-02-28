Erkan Can, Güven Kıraç ve Eda Baba "Şişli'de Sanat Online" programının konuğu oldu

Şişli Belediyesinin "Şişli'de Sanat Online" programına konuk olan oyuncular Güven Kıraç ve Erkan Can projelerinden bahsederken, müzisyen Eda Baba sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediyenin YouTube kanalından çevrim içi yayınlanan programı, Bay J adıyla bilinen radyocu Jerfi Benveniste yönetti.

Kıraç, Erkan Can ile birlikte yaptıkları projelerden bahsederek, "Biz ayrı kariyerleri olan profesyonel aktörleriz. Bir proje için bir aradayız. Küba'dan sonra gayet güzel geri dönüşler alınca o geri bildirimlerin iyi olması bize bir şevk, ilham verdi. Biz böyle bir ikili olup, 'İkili işler mi yapsak?' dedik ve o minvalde devam ediyoruz. Arkasından işte Avrupa programını yaptık, bütün Avrupa'yı dolaştık. Arkasına dizi geldi. Tesadüf oldu bu aslında. Sonra pandemiden dolayı 'Karavan'ı yapalım.' dedik ve birlikte planladık." diye konuştu.

Ayrı ayrı kariyerlerinde de işlerini eğlenerek yaptıklarını dile getiren Kıraç, "Bir araya geldiğimizde de aynı şey söz konusu. Biz mutlulukla işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıraç, Erkan Can'la çalışmanın kolaylığına değinerek, "Birbirinin gözünden anlıyorsun her şeyi. Öyle bir rahatlık da getiriyor. Yani nerede ben bırakırım, o nerede alır cümleyi, onlara hep hakim oluyoruz. Bu da bize büyük bir kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

"Pandemi sürecinde vahşi hayvanlarla pandemiyi anlattım"

Resim çizme merakı hakkında da konuşan Kıraç, şunları kaydetti:

"Resme sevgim ve ilgim eskiden beri var. Resim biriktiriyorum param oldukça. Bazen param olmadıkça da, borçlanarak falan resim alıyorum. Sürekli resme yatırım yapıyorum. Çok fazla ressam arkadaşım var. Atölyelerden çıkmam zaten. Bir gün otururken atölyede Harun Antakyalı adında bir ressam arkadaşım 'Sen de bir tane yapsan.' dedi. 'Ben çöp adam çizemem.' dedim. Yedi sene kadar önceydi. Böyle muhabbet keyifle giderken 'Ya koy bakalım bir tuval.' dedim. O akşam öyle bir resim yaptım. Bayağı güzel bir şey çıktı. Hiçbir eğitimim yok. Sonra sevdim ve bırakmadım. İki üç resim derken üçüncü sergiye geldik şimdi. Ağırlıklı yüz çiziyorum. Belki oyunculuk mesleğinin de bir etkisi olabilir altta duran. Ama şimdi yüzden başka şeylere de yöneldim. Pandemi sürecinde, bir fabl sergi diyorum ona, vahşi hayvanlarla pandemiyi anlattım. Onları çeşitli ortamların içine koydum. Bir aslan çizdim mesela, arkasında fabrikalar var. Pandemide kapalı kaldığımız dönemde de üretim arttı. İki günde bir resim çıktı. Orada çıkan resimlerle ilgili Viyana'da bir sergi yapacağım."

Erkan Can da Kıraç'la olan birlikteliğinden mutlu olduğunu, "Çalışırken eğleniyoruz. Dram da çeksek eğleniyoruz." sözleriyle aktardı.

Programda Eda Baba ise "Masa", "Yangın Yeri", "Her Dakika Bir Saat" ve "Her Şey Seninle Güzel" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Daha önce Bulutsuzluk Özlemi, Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi'nin ağırlandığı programın 6 Mart'ta yayınlanacak üçüncü bölüm konukları, müzisyen Feryal Öney ve tiyatrocu Hakkı Ergök olacak.

Programın 7 Mart'taki dördüncü bölümünde ise müzisyenler Nilipek ve Can Kazaz'a, tiyatrocu ve yönetmen Mehmet Esen eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı