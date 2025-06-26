Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdai'si Erkan Avcı nasıl ünlü oldu?

Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Erkan Avcı, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Başarılı performansıyla dikkat çeken Avcı'nın biyografisi, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Erkan Avcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve nasıl ünlü olmuştur? İşte, hakkında merak edilen bilgiler…

ERKAN AVCI KİMDİR?

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamlayan Avcı, ekran kariyerine sağlam adımlarla başladı.

Oyunculuk alanında çıkışını, Karadayı dizisinde canlandırdığı (Barut) Necdet Güney karakteriyle yaptı. Bu rol, Avcı'nın geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli

2011 yılında rol aldığı Zenne filminde sergilediği performans ise büyük beğeni topladı. Filmde hayat verdiği "Ahmet" karakteriyle, aynı yıl düzenlenen 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Erkan Avcı, 2018 yılında büyük ilgi gören Çukur dizisinin kadrosuna dahil olarak popülerliğini pekiştirdi. Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Avcı, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdai karakteriyle izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdai'si Erkan Avcı nasıl ünlü oldu

ERKAN AVCI NASIL ÜNLÜ OLDU?

Başarılı oyuncu Erkan Avcı, sanat dünyasında adını ilk kez 2011 yılında vizyona giren Zenne filmiyle duyurdu. Filmde canlandırdığı "Ahmet" karakteriyle, 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı, Avcı'nın oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan asıl çıkışı ise, Karadayı dizisinde canlandırdığı (Barut) Necdet Güney karakteriyle gerçekleşti. Bu rolle birlikte televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan Avcı, farklı yapımlarda da başarılı performanslar sergileyerek adını sağlamlaştırdı.

2018 yılında fenomen dizi Çukur kadrosuna katılmasıyla da popülerliği arttı. Son olarak Kızıl Goncalar dizisindeki Sadi Hüdai rolüyle ekrana gelen Avcı, kariyerindeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Oyunculuğundaki derinlik ve karakter seçimleriyle, Türk televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Erkan Avcı hangi dizilerde oynadı

ERKAN AVCI HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Payitaht Abdülhamid (2017)

Cesur ve Güzel (2016-2017)

Daha ( Sinema Filmi, 2016)

Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)

Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)

Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011

Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)

Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)

Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)

Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)

Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)

Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)

Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)