Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi

İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP ÇAKIR - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi Erzurum'da Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.

Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi

ERZURUM - Erzurum'da Aras nehri karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.

Erzurum ve çevresinde devam eden yağışlar ve karların erimesi Horasan'ın içinden geçen Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti.

Suyun yükselmesi sonucu nehre civar bazı köylerdeki araziler su altında kalırken, Nisan ayı ile birlikte yağışlarında devam ettiğine dikkat çeken Horasanlılar şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehrinin su seviyesinin yükseldiğini ifade ettiler.

Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi
Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP ÇAKIR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Meral Kaplan
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Aras nehrinde karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:57:05. #1.14#

title