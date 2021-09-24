Sağlık konusunda merak konusu halline gelen Eritrosit, çeşitli yönleri ile araştırılıyor. Sağlık çalışanlarından sağlık öğrencilerine, hastalardan bakıcılara kadar pek çok insan Eritrosit (RBC) nedir? Eritrosit yüksekliği, eritrosit düşüklüğü ne demektir? İdrarda Eritrosit nedir? ayrıntılar haberimizde...

ERİTROSİT NEDİR?

Kan'da %60 kısmı kan plazması oluşturmaktadır. Kan plazması; beyaz sarı renkte bir sıvı olmakla beraber, protein çeşitlerinden, vitaminlerden ve tuzlardan oluşmaktadır. Kanın kalan %40'lık kısmını ise kan hücreleri oluşturmaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kanda kan hücreleri değişik ortamda bulunmaktadırlar. Kanda en fazla bulunan hücreler ise eritrositler yani RBC'dir. Eritrositler, kan hücrelerinin yüzde 99'luk kısmını oluşturmaktadır.

Vücutta oksijen veya karbondioksit taşınması için sorumlu olan alyuvar hücrelerine eritrosit diğer bir ifadeyle RBC adı verilir. Kandaki en çok milktarda bulunan hücre, alyuvarlardır.

RBC'lerin yapısında demir ve gemoglobin bulunmaktadır. Hemoglobin, RBC'nin kütlesinin yüzde 90'lık kısmını oluşturmaktadır. Bu sayede kendine özgü şeklini alır. İçerisindeki demir, eritrosite kırmızı rengi verir.

Erkeklerde Eritrosit (RBC) aralığı, 4,7 - 6,1 miliyon arası iken, kadınlarda ise Eritrosit (RBC) aralığı 4,2 - 5,4 milyon aralığındadır.

ERİTROSİT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

RBC değerinin yukarıda verilen değerler arasında olması, insan sağlığı açısından önemlidir. Alyuvar hücrelerinin oksijen- karbondioksit döngüsünü gerçekleştirme sırasında yeterli olmaması, doku ve organlara yeterli oksijen iletilmemesi nedeniyle, kemik iliğinin telafi amaçlı fazla miktarda RBC üretmesine eritrosit yüksekliği denir.

Eritrosit değerinde yükseklik görülmesinin sebepleri; kalp damar, akciğer, böbrek rahatsızlıkları ve kemik iliği hastalıkları, vucutta sıvı yetersizliği, sigara kullanımı, dehidrasyon, ağır egzersizlerin yapılması, bağırsak tıkanıklığı, doping kullanımı, kortizonlu ilaç kullanımı olarak gösterilebilir.

ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

RBC değerinin düşüklüğü denilince akla ilk olarak kansızlık gelebilmektedir. Kan plazmasındaki yetersiz RBC ya da hemoglabin miktarı nedeniyle ortaya çıkan eritrosit düşüklüğü birçok hastalık ile kendisini gösterebilir.

Eritrosit değerinde düşüklük görülmesi, genellikle eritrosit üretiminin hasar alması veya eritrosit üretimine engel olacak durumların varlığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Eritrosit düşüklüğünün sebepleri;ciltte solukluk, göğüste şiddetli ağrılar, kalp atışındaki düzensizlikler, uyku problemleri, bacaklarda kramp etkisi, nefes almakta güçlük çekmek, halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik hali olarak gösterilebilir.

İDRARDA ERİTROSİT (RBC) NEDİR?

İdrarda RBC görülmesinin anlamı, idrara kan karıştığını ifade eder. Bu durum tıpta, hematürü olarak ifade edilir. Genellikle korkutucu bir durum olarak gözükse de günlük hayatı etkilemez ve ciddi hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkar.

İdrara kan karışması durumu yalnızca mikroskop ile görülebilecek kadar olabilir ancak yine uzman hekim tarafından nedenini araştırmak önemli bir konudur.

Sağlıklı bir bireyin idrarında 0 ile 3 arası eritrosit görülmesi olağan bir durumdur. Ancak bu değerlerin üzerinde görülürse sebebi mutlaka araştırılmalıdır.

İdrarda eritrosit görülmesinin nedenleri arasında, idrar kesesinde veya böbreklerde görülen enfeksiyon, böbrek taşı, idrar yolu iltihaplanması, prostattaki büyüme hali, birtakım ağrı kesiciler ve kanser ilaçları, virüs kaynaklı meydana gelen iltihaplar gösterebilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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