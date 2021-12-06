Eric Zemmour: Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı ilk mitinginde tartaklandı

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ilk mitinginde saldırıya uğradı. İlk mitinginde Eric Zemmour'a yaklaşan bir kişi, aşırı sağcı siyasetçiyi kısa süre ensesinden tutup tartakladı. Zemmour 9 gün istirahat raporu aldı.

63 yaşındaki siyasetçi kalabalığı yararak sahneye yürürken, ona saldıran kişi polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Yerel medyadaki haberler e göre, Zemmour'un bileği incindi.

Başkent Paris'in kuzeydoğusundaki bir konferans merkezinde yapılan Zemmour'un seçim mitinginde bir dizi başka kavga ve itişme daha yaşandı.

Konferans alanındaki mitinge yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Aşırı sağcı siyasetçiyi protesto eden binlerce kişi de kent merkezinde yürüyüş yaptı ve polis mitingin yapıldığı yerin yakınlarında onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Zemmour'un yeni kurulan partisinin sözcüsü Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, saldırgandan şikayetçi olacaklarını söyledi ve Zemmour'un "cesaretini" övdü.

Olaydan sonra sahneye çıkan Zemmour konuşmasını yapmaya başladığında taraftarları, ırkçılık karşıtı tişörtlerle çevrede toplanan karşı göstericilere sandalye fırlatmaya başlattılar.

'Dünyanın en büyük ülkesinin yeniden fethi'

Zemmour uzun konuşmasında, "Bu seçimi kazanırsak bu iktidarın bir kez daha el değiştirmesi değil ama dünyanın en büyük ülkesinin yeniden fethi olacaktır" dedi.

Aşırı sağcı siyasetçi yeni kurduğu partiye "Yeniden Fetih" anlamına gelen Reconquête adını verdiğini söyledi.

"Yeniden Fetih" kavramı ile Hristiyan ordularının İber Yarımadası'nın hakimiyetini Müslüman-Arap medeniyetlerinden geri alma mücadelesi yürüttüğü 8. yüzyıl başları ile 15. yüzyıl sonları arasındaki döneme atıfta bulunuluyor.

Aşırı sağcı siyasetçi konuşmasında ayrıca "siyasi elitler" diye nitelediği kesimleri ve medyayı da hedef aldı. Kalabalık mitingi izleyen basın mensuplarını yuhalandı.

"Düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü sadece ben savunuyorum" diyen Zemmour kendisine yöneltilen faşistlik, ırkçılık ve kadın düşmanlığı suçlamalarını reddetti.

Gazeteci ve televizyon yorumcusu olarak ün kazanan Zemmour özellikle göçmenler ve İkinci Dünya Savaşı konusundaki tartışmalı görüşleriyle öne çıkıyor.

Kendisi de Cezayirli Yahudi bir ailenin çocuğu olan Zemmour geçmişte, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa devletinin Yahudileri koruduğunu öne sürmüştü. Oysa iş birlikçi Vichy hükümetinin o dönemde binlerce Fransız Yahudisini Nazi ölüm kamplarına yolladığı biliniyor.

Haftalar süren söylentilerden sonra Eric Zemmour, geçen hafta Fransa'da önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

Eric Zemmour, Fransa'nın milliyetçi-aşırı sağının liderliği konusunda, Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'e rakip.

Zemmour geçmişte nefret söylemi kullandığı suçlamasıyla mahkum olmuştu.

Bu arada Fransa'da önde gelen siyasetçiler gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için şu an görevde olan Emmanuel Macron'a rakip olma şanslarını değerlendirmeye çalışıyor.

Yapılan kamuoyu araştırmaları imdilik, Macron'un koltuğunu koruma olasılığının güçlü olduğuna işaret ediyor ama uzmanlar yarışın sonucunu şimdiden tahmin etmenin güç olduğunu söylüyorlar.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçi Parti (Les Républicains) de geçen hafta ılımlı bir isim olan Valérie Pécresse'nin partinin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.