Eric Trump kimdir? Eric Trump kaç yaşında, nereli? Eric Trump eşi, boyu ve kilosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu olan Eric Trump, New York'da doğdu, başarılı bir iş adamıdır. Trump Organizasyonu'nun İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Trump'ın, Ivana Trump'dan olan en küçük oğludur. İşte, Eric Trump hakkında detaylar...

Eric Trump, ablası Ivanka Trump ve abisi Donald Trump Jr. ile The Trump Organization'da görev alıyor. "The Celebrity Apprentice" de danışman olarak yer aldı. Aynı zamanda pediatrik kanserle mücadelede önemli katkıları olan Eric Trump eğitimi haberimizde.

ERİC TRUMP KİMDİR?

Trump, 6 Ocak 1984 tarihinde New York'da dünyaya geldi. Annesi Ivana, babası ise ABD Başkanı Donald Trump'tır. Amerikalı bir iş adamı olan Eric Trump, ailenin en küçük çocuğudur. Hâlen ablası Ivanka Trump ve abisi Donald Trump Jr. ile birlikte The Trump Organization'da Genel Sekreter Yardımcısı görevini sürdürüyor.

New York, New Jersey, Florida, Kuzey Carolina, Kaliforniya, İskoçya, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'daki ödüllü lokasyonları ile Eric, her bir Trump Golf mülkünün inşaatını, yönetimini ve günlük operasyonlarını denetlemekten doğrudan sorumludur. Eric ayrıca, The Trump Organization'ın lüks komisyonculuk bölümü ve yüksek kaliteli konut satışlarında küresel lider olan Trump International Realty'nin (TIR) genişletilmesi ve işletilmesinden sorumludur. 2013 yılında Wine Enthusiast Magazine, Eric'i şarap camiasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık gördü.

NBC'nin popüler televizyon dizisi "The Celebrity Apprentice" de danışman olarak yer aldı. 21 yaşından beri pediatrik kanserle savaşma konusunda önemli girişimleri bulunuyor. St.Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne 30 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Eric, Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi'nden Finans ve Yönetim bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 2014 yılından bu yana Lara Trump ile evlidir ve çiftin Carolina Dorothy Trump, Eric L. Trump adında iki de çocuğu bulunuyor.