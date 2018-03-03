Eri'den Afrin Açıklaması

Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri Afrin'de devam eden operasyonlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Ak Parti Mardin İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Eri, şehit düşen 8 askerin ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin sınır içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör unsurlarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirten Başkan Eri, "Afrin'de 8 askerimiz şehit düştü, bunlardan biri de Mardinli hemşerimiz Uğur Palancı'dır. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye Afrin'de sınır güvenliğini korumak için 40 güne yakındır bir operasyon sürdürüyor. Vatanı korumak için dün Çanakkale de nasıl şehit verdiysek, bugün de gerek sınır içinde gerekse sınır dışında şehit vermek zorundayız. Afrin operasyonu başarı ile devam ediyor, umarım ki kısa sürede daha fazla şehit vermeden bu operasyon başarılı bir şekilde sona erer. Amerika yurt dışında da Suriye'de de Türkiye'ye karşı savaşan bir terör örgütünü silahlandırmıştır ve her türlü desteği vermektedir. En son yaptıkları kongrede 550 milyon dolar gibi bir ödenek ayırmışlardır, örgüte binlerce tırlık mühimmat gönderdiler, bu stratejik ortaklığa uymaz. NATO ortağımız Amerika'nın yaptıklarını hayretle ve dehşetle izliyoruz. Amerika'nın bu yanlışından vazgeçmesini bekliyoruz. Afrin'deki operasyon sadece Türkiye'nin sınır güvenliği için değil, orada yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin de özgürlüklerine kavuşmaları için önemlidir. İnanıyorum ki askerlerimizin bu çabası Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gayreti ile Türkiye'de olduğu gibi Afrin'de de Suriye'de de yerel halklar başta Kürtler olmak üzere Araplar, Türkmenler üzerlerine musallat olan bu terör belasından, bu PKK belasından, YPG belasından Türkiye'nin girişimleri sayesinde kurtulacaklardır. Bölge daha huzurlu ve emin bir hale gelecektir. Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yok, amacımız bölgede huzur olmasıdır. Türkiye'ye yönelen saldırıların bertaraf edilmesi, bölgede terörist unsurların bu DEAŞ olabilir, PYD olabilir bir başka unsur olabilir hepsinin tasfiye edilmesi halkın huzur içerisinde mutlu bir şekilde yaşaması gerekir. Ülkelerini bırakıp Türkiye'ye sığınan yüz binlerce insanın ülkelerine geri dönmesi Türkiye için önemli bir şey. Geleceklerini bilmeden yaşayan yüz binlerce insan eğer topraklarında huzur varsa kendi topraklarında eskiden olduğu gibi yaşarlar. Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlıklar inşallah yerini bulur ve sonuç alınır" dedi. - MARDİN