Türker Ertürk kimdir? Türker Ertürk kaç yaşında, nereli? Türker Ertürk hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Türker Ertürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Türker Ertürk kaç yaşında, nereli? Türker Ertürk hayatı ve biyografisi! Türker Ertürk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Türker Ertürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Türker Ertürk kimdir? Türker Ertürk kaç yaşında, nereli? Türker Ertürk hayatı ve biyografisi!

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1957



Kaç yaşında: 63yaşında

Nereli: Trabzon

Türker Ertürk (d. 10 Nisan 1957, Trabzon), Türk asker.

2008–2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürütmüştür. Görevinden istifa ederek ayrılan Türker Ertürk, 2010'da "TSK içinde Gülen cemaatine bağlı imamların bulunduğunu" ve "bu imamların dışarıya bilgi sızdırdığını" ifade etmişti.

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.

1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesi'ne başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalışmıştır. Bu süre içinde üç harp gemisinin komutanlığını yaptı. 1996 – 1998 yılları arasında ise Alçıtepe Muhribinin komutanlığını yapmıştır.

Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

1985 – 1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptı. 1988 – 1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamlamıştır.

Ertürk; 2000 – 2003 yılları arasında Londra'da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşeliği görevini müteakip, 2003 – 2004 yılları arasında Eğitim Filotillası Komodorluğu, 2004 – 2005 yılları arasında da Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini deruhte etmiştir.

30 Ağustos 2006 tarihinde amiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006 – 2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yapmıştır. Bu görevi esnasında; ülke çapında bir sosyal sorumluluk projesi olan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nin yapılmasına öncülük etmiş ve lokomotif gücü olmuştur.

2008 – 2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. Bu görevde de birçok projenin gerçekleşmesini sağlayan Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetemediği ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etmiş ve mücadelesine siyasi yaşamda devam etme kararı vermiştir.

Mesleğinden ayrılmasının sonra CHP'ye katılmış ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürütmüştür. Bu süre içinde Milletvekili aday adayı olmuş ve Trabzon İl Başkanlığı için yarışmıştır. 12 Kasım 2014'te "kurucu ilkelerinden uzaklaştığı, Atatürk'e olan bağlılığını yitirdiği" gerekçesiyle CHP'den istifa etmiştir. 14 Kasım 2014'te Anadolu Partisi'nin ikinci kurucu ismi olmuş fakat siyaseten anlaşmazlığa düştüğünden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden önce 18 Mart 2015'te partiden istifa etmiş olup, halen siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedir.

Türker Ertürk, askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra birçok televizyon ve radyo programına katılmış, makaleleri yayınlanmış, çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

Halen Türkiye, Avrupa ve Amerika'da yayın yapan 25'i aşkın dergi, gazete ve internet gazeteciliği yapan sitede köşe yazarlığı yapmakta ve konferanslar vermektedir.

Aktif bir sporcu olan Ertürk; tenis, yelken, sörf, kar ve su kayağı sporları yapmakta olup, kurbağa adam brövesine ve üç yıldız balıkadam dalıcı belgesine sahiptir.

Özden Ertürk ile evli olan Türker Ertürk'ün, Deniz Sinem Ertürk, İlhan ve Berrak Ertürk adlarında iki kız çocuğu vardır.