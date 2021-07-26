Ergül Miray Şahin kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında, nereli? Ergül Miray Şahin biyografisi!
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ergül Miray Şahin, 2006 yılında yayınlanan Sev Kardeşim isimli dizide Seda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Gamsız Hayat, Yalaza ve Dengi Dengine ve Vuslat gibi dizilerde oynayan Ergül Miray Şahin kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında, nereli? Ergül Miray Şahin hangi dizilerde oynadı? Ergül Miray Şahin hayatı ve biyografisi nedir?
Ergül Miray Şahin, 1989 yılında Bursa Osmangazi'de dünyaya gelmiştir. Aslen Düzce'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ergül Miray Şahin kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında, nereli? Ergül Miray Şahin hangi dizilerde oynadı? Ergül Miray Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ERGÜL MİRAY ŞAHİN KİMDİR?
Ergül Miray Şahin, 1989 yılında Bursa Osmangazi'de dünyaya gelmiştir. Aslen Düzce'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ergül Miray Şahin, 2006 yılında yayınlanan Sev Kardeşim isimli dizide Seda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Gamsız Hayat, Yalaza ve Dengi Dengine gibi yapımlarda yer alan Ergül Miray Şahin, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Yağmur karakterine hayat vermiştir. Ergül Miray Şahin, 1.70 metre boyunda ve 55 kilodur.
DİZİ VE FİLMLERİ
2019 – Vuslat (Yağmur) (TV Dizisi)
2019 – Dengi Dengine (Elif) (TV Dizisi)
2017 – Yalaza (Gökçe) (TV Dizisi)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Zeynep) (TV Dizisi)
2015 – Gamsız Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)
2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Elif) (TV Dizisi)
2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)
2012 – El yazısı (Gülbahar) (Sinema Filmi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zeliha) (TV Dizisi)
2011 – Arka Sıradakiler (Nuran) (TV Dizisi)
2006 – Sev Kardeşim (Seda) (TV Dizisi)