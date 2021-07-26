Ergül Miray Şahin kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında, nereli? Ergül Miray Şahin biyografisi!

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ergül Miray Şahin, 2006 yılında yayınlanan Sev Kardeşim isimli dizide Seda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Gamsız Hayat, Yalaza ve Dengi Dengine ve Vuslat gibi dizilerde oynayan Ergül Miray Şahin kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında, nereli? Ergül Miray Şahin hangi dizilerde oynadı? Ergül Miray Şahin hayatı ve biyografisi nedir?