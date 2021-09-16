ERGENE SOSYO- KÜLTÜREL TESİS, CEM EVİ VE AŞEVİ'NİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI

Sosyal Belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ergene Sosyo- Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesinde gerçekleşen tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu yaptı. Kurtoğlu konuşmasında Sosyo- Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi hakkında teknik bilgiler verdi.

Törende Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Sezgin, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun da birer konuşma yaparak Sosyo- Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi'nin hayırlı olmasını dilediler ve tesisin yapımda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli projelere imza attık. Halkımıza en iyi hizmeti verme ilkesi ile hizmet yolunda gece gündüz çalışırken dini, kültürel ve sosyal hizmetleri ihmal etmemiz de söz konusu olamazdı. Cem Evleri Alevi ve Bektaşi canların yaradan ile bir oldukları, bütünleştikleri, Allah'a sığındıkları, dargınların barıştığı, manevi değerleri yüksek yerlerdir. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma anlayışı ile tüm canlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz. 2018'de Muratlı Cem Evi, 2019'da ise Şarköy Cem Evi'mizi hizmete açtık. Bugün de Ergene Cem Evi'nin temelini atıyoruz. Cem Evi'mizin yapımı tamamlandığında Ergene ilçemize çağımızın tüm teknolojik imkanlarının kullanıldığı, özgün ve estetik bir mimari anlayışı içerisinde Cem Evi kazandırmış olacağız. Ergene Cem Evi üçüncü Cem Evi olacak fakat Tekirdağ'ın daha fazla Cem Evi'ne ihtiyacı var. Bunu yerine getirmek için çalışacağız. Bugün temelini attığımız Ergene Cem Evi'mizin Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu olan Alevi ve Bektaşi canlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Manevi değeri böylesine büyük olan bir günde sözlerimi Tasavvuf şairi Yunus Emre'nin dörtlüğü ile bitirmek istiyorum. "Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım, Sevelim, Sevilelim, Dünya Kimseye Kalmak" Saygılar sunuyorum"dedi.

Ergene Sosyo- Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi'nin temel atma töreni, Alevi Dedesi Gazi Karababa tarafından yapılan dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

1780 metrekare inşaat alanına sahip Ergene Sosyo-Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi, bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Zemin katta aşevi, mutfak, gıda deposu, bay-bayan-engelli wc, çok amaçlı salon (sohbet odası), bay-bayan abdesthane; birinci katta etkinlik alanı (cem alanı), 2 adet idari oda (1 tanesi dede odası), kütüphane, 2 adet derslik bodrum katta ise; cenaze yıkama, morg, bay- bayan mescit ve teknik hacimler yer alıyor. Ergene Sosyo-Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi'nin temel atma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Sezgin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu, siyasi parti temsilcileri, Cem Vakfı üye ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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