Ergene Doğal Ürünler Pazarı Çorlu'da Açıldı

Ergene Belediyesi ve Ergene Kent Konseyi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen doğal ürünler pazarı Çorlu'da yer alan bir alışveriş merkezinde açıldı.

El emeği ürünlerin satışının yapıldığı doğal ürünler pazarının açılışı, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, eşi İlke Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Nuh Nuhoğlu, Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Ergene Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nihal İşbilen, Yeşilay Çorlu Şube Başkanı Serkan Alkan, Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı İsmail Uslu, TESKİ Ergene ilçe Şube Müdürü Hidayet Filiz, Ergene Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Esur, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ergene Mahalle muhtarları ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Kızıltoprak, organizasyonun başarısının her yıl üstüne bir şeyler katarak çalışan Ergeneli kadınlara ait olduğunu, bu sebeple emeği geçen tüm Ergeneli kadınlarımızla iftihar ettiğini belirtti. Ergene'de bulunan kaliteli tarım ürünlerinin devamının gelmesinde kadınların büyük bir rol üstlendiğini söyleyen Kızıltoprak, Ergeneli kadınların unuttuğumuz ya da unutmaya yüz tuttuğumuz geleneksel değerleri ve lezzetleri yaşattıklarını vurguladı.

Kaymakam Kızıltoprak, çalışmalarında bütüncül bir yol izleyen Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay ve Ergene Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nihal İşbilen'e teşekkürlerini iletti.

Ergene Belediyesi, Ergene Kent Konseyi ve Ergene Halk Eğitimi Merkezinin ortaklaşa düzenlediği pazarda Ergeneli kadınlar, anne eli değmiş leziz ve doğal ürünlerin satışını gerçekleştirirken, Ergene Halk Eğitim Merkezi de el işlemesi sanatsal çalışmalarının sergileme imkanı bulup, satışını yaptı. Katılımcılara Ergene'nin meşhur Velimeşe bozası da ikram edildi. - TEKİRDAĞ