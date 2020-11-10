Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi

10.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:50
Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıldönümü dolayısıyla Ergene'de düzenlenen anma programı kapsamında Ergene Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi de gerçekleştirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıldönümü dolayısıyla Ergene'de düzenlenen anma programı kapsamında Ergene Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi de gerçekleştirildi.

Ergene Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide koleksiyoner Bület Türker'e ait Atatürk dönemi, Kurtuluş Savaşı, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına malzeme ve eserleri yer aldı.

Ergene halkının ziyaretine açılan serginin açılış törenine Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, belediye başkan yardımcıları, Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, Ayça Albayraktar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldılar.

Koleksiyoner Bülent Türker serginin açılışında yer alan eserlere dair katılımcılara bilgiler verdi.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas'ın kısa bir teşekkür konuşması yaptığı ve günün anısına Bülent Türker'e teşekkür plaketi takdim ettiği programda Ergene Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Atatürk Evi Projesi tanıtım videosu ile Atatürk'ün hayatını anlatan kısa belgesel gösterimi de yapıldı.

Koleksiyoner Bülent Türker de program anısına Ergene Atatürk Evi'nde sergilenmek üzere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kapağında yer alan Amerika'da basılan bir derginin orijinalini hediye etti.

Program kapsamında Atatürk'ün hayatını anlatan belgeselin gün boyu Ergene Kültür Merkezi'nde gösterileceği ve dileyenlerin izleyebileceği kaydedildi.

Bülent Türker'in koleksiyonundan oluşan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi'nin 15 Kasım'a kadar Ergene Kültür Merkezi'nde açık olacağı ve gezilebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi
Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi
Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi
Ergene Belediyesi'nden 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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