Ergani'de yeni adliye binasının yapımı sürüyor - Haberler
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Ergani'de yeni adliye binasının yapımı sürüyor

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de yeni adliye binasının yapımı sürüyor

Ergani ilçesinde yeni adliye binasının yapımı devam ediyor.

Ergani ilçesinde yeni adliye binasının yapımı devam ediyor.

Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, yaptığı açıklamada, fiziki şartlar nedeniyle yeterli düzeyde hizmet veremeyen mevcut adliye binasının, yeni hizmet binasına taşınacağını belirterek, kentin en büyük ilçesi konumunda bulunan Ergani'ye yakışır nitelikte yeni bir adliye binası kazandırdıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini kaydeden Alpdündar, atıl olan ve Adalet Bakanlığına devredilen 7 katlı bir binanın yeni adliye binası yapılması için tadilat çalışmalarına başlandığını belirtti.

Alpdündar, "Yeni adliye binamız 7 katlı olup, en kısa süre de tamamlanması planlanan yeni hizmet binamıza bu sene sonunda taşınarak halkımıza daha geniş ve iyi ortamda, özverili hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Yeni adliye binasının yapımında başta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yeni adliye binasına taşınmasının ardından adliye bünyesine yeni personeller ve yeni mahkemeler takviye edilecek." dedi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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