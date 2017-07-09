Erfelek Güreşleri Nefes Kesti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erfelek Karakucak Güreşleri, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşti.



Erfelek Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen güreşler oldukça çekişmeli geçti.



Nefes kesen buluşmaya Sinop Valisi Hasan İpek ve vatandaşlar katıldı.



Erfelek er meydanında düzenlenen güreşlere katılan Vali Hasan İpek program öncesinde güreşçileri ve vatandaşları tek tek selamladı.



Güreşçileri ve vatandaşları selamlamasının ardından bir konuşma yapan Vali Hasan İpek, "Sinopumuzda ata sporumuzu devam ettiren güreşçilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Siz değerli Erfelekli vatandaşlarımıza da iyi eğlenceler dileyerek, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.



Daha sonra Vali Hasan İpek, karakucak güreşlerine katkı sunan güreş ağası ve dernek başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve kotra hediye etti.



Karakucak güreşlerine Vali Hasan İpek'in yanı sıra, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Erfelek Kaymakamı Murat Mete, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Şefaattin Serten, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, İlçe Belediye Başkanları, Kara Harp Okulu Öğretim Görevlisi emekli Tuğgeneral Tacettin Coşkun, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri, Köy Muhtarları, Dernek Başkanları ve çok sayıda güreş sever katıldı. - SİNOP