Eren Bülbül kimdir? Kahraman Eren Bülbül'ün hayatı!
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Eren Bülbül kimdir? Kahraman Eren Bülbül'ün hayatı!

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Peki, Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül kimdir? Kahraman Eren Bülbül'ün hayatı!
11.08.2020 07:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 07:47

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, ölümünün 3'üncü yılında anılıyor. Eren Bülbül kimdir? İşte, Eren Bülbül hakkında merak edilenler.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 2002, Maçka

Şehit olduğu tarih ve yeri: 11 Ağustos 2017, Maçka

Doğum: 1 Ocak 2002; Maçka, Trabzon, Türkiye

Defin yeri: Maçka, Trabzon

Eren Bülbül kimdir?Kahraman Eren Bülbül'ün hayatı!

Eren Bülbül (1 Ocak 2002; Maçka, Trabzon - 11 Ağustos 2017; Maçka, Trabzon), 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit olan kahraman Türk çocuk.

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.

Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eren Bülbül kimdir?Kahraman Eren Bülbül'ün hayatı!

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkati çekti.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

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