Erdoğan, yeni parti kuracakları konuşulan Davutoğlu ve Gül'ün memleketine gidiyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti hareketlerine karşı harekete geçiyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, Erdoğan, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya ve Ali Babacan'ın kuracağı partiye en büyük desteği verdiği iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'ye gidiyor.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlıklı yazısı kaleme aldı. Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TARİH TEKERRÜR EDİYOR"

"Yeni parti kuracaklar artık gün saymaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na karşı kılıcı çekmiş durumda. Erdoğan, il başkanları toplantısında 'Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler' dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı'ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri'yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu'nun, Kayseri Abdullah Gül'ün memleketi. Davutoğlu ve Gül'ü memleketlerinde hedef alacak. Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor."