Erdoğan Uludağ: Robin Hood olarak anılmak istemiyorum
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Erdoğan Uludağ: Robin Hood olarak anılmak istemiyorum

Bakkalların veresiye defterini kapatan, kirasını ödeyemeyenlerin, işsizlerin yardımına koşan, öğrencilere burs veren başarılı iş insanı Erdoğan Uludağ, gazeteci Can Karadut'a samimi açıklamalar yaptı. Pandemi süreci sonrasında Azra Akın ile sosyal sorumluluk projelerine daha da hız vereceklerini belirten Erdoğan Uludağ, Haluk Levent ile olan anısıyla da tebessüm ettirdi.

Erdoğan Uludağ: Robin Hood olarak anılmak istemiyorum
31.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:20

İş insanı Erdoğan Uludağ, gazeteci Can Karadut'un instagram hesabında canlı yayına katılarak dobra açıklamalar yaptı. İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen Uludağ, "Robin Hood olarak anılmak istemiyorum, ben Erdoğan Uludağ'ım" dedi. Çocukluğundan itibaren yardım edinmeyi misyon edindiğini belirten başarılı iş insanı Erdoğan Uludağ, "Çocukken bile yaşlı teyzelerin torbalarını taşırdım. Karşılıksız yardım yapmak önemli, sağ elin verdiğini sol el görmemeli. İnsanları incitmeden yardımcı olmak gerekir. Ben bir kere Robin Hood değilim. Ben Erdoğan Uludağ'ım. Kim olmak istiyorsa Robin Hood olabilir. Ben kendimi bildim bileli insanların yardımına koşan biriydim." dedi. Uludağ Tekstil'in CEO'su Erdoğan Uludağ, gazeteci Can Karadut'un sorularını yanıtladı.

"SAMİMİ OLSUNLAR, BİZ ANLARIZ!"

Taleplerle ilgili olarak Erdoğan Uludağ; "Çok sayıda e-mail alıyorum. 34 bin 300 mesaj gelmiş. Ben ve ekibim bu maillere bakıp, detaylıca inceliyoruz. Şu an 7 bin kişi var yardım bekleyen.. Samimi olsunlar biz anlarız. Bir mesajda "umudum, olur musun?" yazıyordu, dikkatimi çekti. Hemen yüzlerce mesaj içerisinden, hissettim ve dokundum. Gerçekten ihtiyacı varmış. Burs isteyenler oluyor bazen, burs verirken ya da yardımcı olurken, "bu genci nasıl kazanırız' diye düşünüyorum. Sorunlar hastalık da olabiliyor, sağlık sorunu da. Bazen hukuksal desteklerde veriyoruz." diye konuştu.

TALEPLERİ 10 KİŞİLİK EKİP TARIYOR...

Çok az uyuduğunu belirten Erdoğan Uludağ, 10 kişilik bir ekiple çalıştığını belirtirken, bu şekilde mutlu olduğunu söylüyor.

Yardım ederken, nelere dikkat ediyorsunuz sorusuna Erdoğan Uludağ; "Mağdur ve mazlum olması yeterli.. Bizim bunu mailde de hissettiğimiz oluyor. Doğru hareket edip, gerçek ihtiyaç sahiplerinde ulaşmaya çalışıyoruz. 10 kişilik ekibimiz talepleri titizlikle tarıyor. İş isteyenler oluyor, 'Evyallah' diyorum, sonrasında öyle bir iş istiyor ki, 'Ben İsviçre'de yaşamak istiyorum, orada olsun'a çevirenler çıkabiliyor... " dedi.

BİZ ÖYLE BİR MİLLETİZ Kİ HERŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ!..

Pandemi sürecinde Türkiye, Amerika ve Avrupa da yaşananları da değerlerinden iş insanı Erdoğan Uludağ, "Kovid-19 küresel salgında, doktorlarımız büyük özveriyle çalıştılar. Hepsi bizim baş tacımız. Bizler de küresel kriz döneminde daha çok çalışıp yaptığımız ihracatla, ülkemize döviz kazandırmalıyız. Böylece daha çok istihdam alanı yaratabiliriz. Biz öyle bir milletiz ki her şeyin üstesinden geliriz." dedi.

ABD'DE 150-200 BİN KİŞİNİN ÖLMESİNİN NEDENİ TÜRKİYE'DEKİ GİBİ SAĞLIK SİSTEMİNİN OLMAMASINDANDIR!..

Erdoğan Uludağ; "Almanya da bu tür kriz ortamlarında her zaman farkını ortaya koyar. Orada ki arkadaşlarımla konuştum, pandemi kurallarına sonuna kadar uyduklarını anlattı. İtalya da durum böyle değil, İspanya'da da sistemik bir durum yok. Amerika'ya gittiğimde, burada bir şey olsa, bunların yarısı yok olur dedim, tabi ki olmasın, ben mecazi konuşuyorum. Amerika aşıyı bulabilir, fakat 150-200 binin üzerinde ölümün yaşanması, iyileştirici hekimlik, birleştirici sağlık sisteminin olmaması, Türkiye de ki gibi SGK sisteminin olmamasındandır." dedi.

IRKÇILIK YAPAN HASTALIKLI RUHTUR!..

Amerika da siyahi vatandaş George Floyd'un, Minnesota'da polis tarafından öldürülmesi ile ilgili Erdoğan Uludağ; "Hastalıklı ruh... Herşeyin altında psikolojik bir neden aramamalıyız.. Irkçılık iğrenç birşey. Sen insan olduğunu bile bile boğazına basıp öldürüyorsan kötü adamsın. Sen insan değilsin.. Bu kişi hasta biz iyileştirelim durumlarına da inanmıyorum. Onu iyileştirene kadar 15 kişiyi götürecekti belki de..." diyerek ırkçılığı kınadı.

AZRA AKIN İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DEVAM EDECEK

Uludağ, bir soru üzerine; "Aralık ayında Azra Akın ile bir projede yer aldık. 40 çocuğu aileleriyle birlikte cezaevinden dışarıya çıkarıp gezdirdik. İçeride siyahi de vardı. Pandemi sürecinin ardından Azra Akın ile sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz." diye yanıt verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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