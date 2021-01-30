Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinden Ali Aktaş, Asiltürk'ü 'partiyi bölmekle' suçlamıştı. Asiltürk bu sözlere, "Aktaş partimizde olan birisi değil. Şimdi o kişinin açıklamaları partiyi temsil eder mi? Biz cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesinin ardından ortaya 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na geçiyor' iddiaları atılmıştı. Bu görüşmenin ardından Asiltürk'e kendi partisinden çok sayıda eleştiri de gelmişti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı olan parti üyesi Ali Aktaş'ın 'Partiyi bölüyor' diye suçladığı Asiltürk'ten iddialara yanıt geldi. Saadet Partisi'nin Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan da Asiltürk'ün Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili, "Partimiz AK Parti-MHP sofrasına meze olamaz" demişti. Asiltürk, Bozan'a da sert sözlerle yüklendi.

"PARTİMİZLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Yeniakit.com.tr'nin haberine göre; Oğuzhan Asiltürk, Ali Aktaş için, "Ali Aktaş partimizde olan birisi değil. Partimizle hiçbir ilgisi yok. Zamanında bir belediye başkanı adayı yapmışız o kadar. Biz ona herhangi bir anımızda görev vermişiz, geçmiş gitmiş. Şimdi o kişinin açıklamaları partiyi temsil eder mi? Ne derse desin. Biz cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"İL BAŞKANI PARTİMİZ Mİ İFADE EDECEK?"

Asiltürk, Diyarbakır İl Başkanı Bozan hakkında da şunları söyledi:

"İl Başkanı partimizi mi idare edecek? Parti, il başkanlarını idare eder. Bu açıklamalara müsamaha göstermemizin sebebi birilerini kırmamak içindir. Bizim yerimize başkaları konuşursa gülerek geçeriz."

"SAYIN CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞSE ODUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaretine de değinen Asiltürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın beni ziyareti ile ilgili günlerdir aynı şeyleri söylüyorum. Benim bu konuda 'Cumhur İttifakı'na katılacağız' ya da 'Cumhur İttifakı'na katılmayacağız' demem bir defa saygıya aykırı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir abi görerek ziyaret etmiş. O konuşmadan, benim bir şey söylemem saygısızlık olur. Sayın Cumhurbaşkanı ne açıklarsa o şekilde kabul edilmeli."