Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

Karadeniz programını yarıda kesip Elazığ'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için "Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı. Nazırlı'nın, Erdoğan'ın cenaze törenine gelmesini vasiyet ettiği öğrenildi.