Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

13.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

Karadeniz programını yarıda kesip Elazığ'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için "Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı. Nazırlı'nın, Erdoğan'ın cenaze törenine gelmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık ziyaret ettiği ve yakından ilgilendiği Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah 107 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan Rize'deki programını yarıda kesip, cenaze töreni için Elazığ'a geçti.

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