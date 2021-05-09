Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
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Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın hediyesi Kur'an-ı Kerim, Uzunmehmet Camii'nde sergilenecek Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı...

Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın hediyesi Kur'an-ı Kerim, Uzunmehmet Camii'nde sergilenecek

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'ne Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın hediye ettiği Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim bağışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma süreci sonrası açılışını yapması beklenen Uzunmehmet Camii'nde çalışmalarda sona gelindi. 6 bin kişilik kapasiteli camiye eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın kendisine hediye ettiği Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Özel bir alanda muhafaza altına alınan kitap, açılışın ardından sergilenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen perşembe günü telefon görüşmesi yapan AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, cami ve çevresi hakkındaki çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Geçen hafta eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın ziyaretinde kıymetli bir eser hediye ettiğini anlatan Avcı, "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız Köksal Toptan geçtiğimiz hafta Zonguldak'a gelerek Uzunmehmet Camii'ni gezmek istedi. Kendisini burada ziyaret ettik. Buranın atmosferi ve ihtişamı kendisini oldukça etkiledi. Bizlere, 'Benim hayatımda değer verdiğim kıymetli bir hediye var. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bana özel olarak hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i bende Uzunmehmet Camii'ne hediye etmek istiyorum' dedi. Kitap burada özel bir alanda sergilenecek" şeklinde konuştu.

Uzunmehmet Camii

Bayram sonrası tamamlanması beklenen camide 250 kişilik ekip hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Camide 6 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken, kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek. Caminin çevre düzenlemesi de ekipler tarafından hızla sürdürülüyor. Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi. Projenin son hali ise tam not aldı.

Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camiye Mescid-i Aksa figürlü Kur'an-ı Kerim hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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