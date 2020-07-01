Erdoğan hayranı 103 yaşındaki Mestan Dede, sağlığını alkol ve sigaradan uzak durmaya bağlı olduğunu...
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Erdoğan hayranı 103 yaşındaki Mestan Dede, sağlığını alkol ve sigaradan uzak durmaya bağlı olduğunu...

Erdoğan hayranı 103 yaşındaki Mestan Dede, sağlığını alkol ve sigaradan uzak durmaya bağlı olduğunu söyledi Aydın'ın Karacası ilçesine bağlı kırsal Yaykın Mahallesi'nde yaşayan resmi kayıtlara göre 103, gerçek yaşı ise 106 olan Mestan Kocabıyık, sağlığına ve uzun yaşamına alkol ve sigaradan...

01.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:35

Erdoğan hayranı 103 yaşındaki Mestan Dede, sağlığını alkol ve sigaradan uzak durmaya bağlı olduğunu söyledi

AYDIN - Aydın'ın Karacası ilçesine bağlı kırsal Yaykın Mahallesi'nde yaşayan resmi kayıtlara göre 103, gerçek yaşı ise 106 olan Mestan Kocabıyık, sağlığına ve uzun yaşamına alkol ve sigaradan uzak durup doğal beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Aynı zamanda Erdoğan hayranı olan Mestan Dede, ülkeyi kıtlık günlerinden kurtarıp daha güzel hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a teşekkür edip kendisini köyünde misafir etmek istediğini söyledi.

Nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1917 doğumlu olan ancak nüfusa 3 yıl geç yazdırıldığı için gerçek yaşının 106 olduğu belirtilen Mestan Kocabıyık, bir asırlık ayaklı tarih gibi. Yaşadığı tüm olayları en ince ayrıntısına kadar hatırlayan Mestan Dede, Atatürk'ün öldüğü yıl askerlik vazifesi yaptığını ve askerliğini de Kaymakam Muhafızı olarak tamamladığını belirtti. Çevresinde hiç emsali kalmayan Mestan Kocabıyık'ın geçen yıllara kadar köy kahvesine gidip haberleri izleyip geri geldiğini belirten yakınları, Mestan Dede'nin düşüp kalça kemiğini kırmasından sonra evde ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Ömrünün yaklaşık 75-80 yılını çobanlık yaparak geçiren Mestan Dede, zararlı hiçbir alışkanlığı olmadığı gibi ömrünü temiz havada tabiatla iç içe geçirip doğal gıdalarla beslendiğini söyledi. Kısa süre öncesine kadar köy kahvesine gidip haberleri izleyen Kocabıyık'ın uzun yaşamının sırrının temiz havada yaşamak ve bol yoğurt tüketmekte saklı olduğu kaydedildi.

Çocukları Gülfidan Kocabıyık ve Oğlu Yüksel Kocabıyık tarafından bakılan Mestan Kocabıyık "1938 yılında askerdim. Askerliğim sırasında Sırrı Yılmaz isimli Kaymakamın postası ve muhafızı idim. Hayatım boyunca sigara ve alkolden uzak durdum. Kendi baktığımız koyun ve keçilerin sütünü içip yoğurt ve peynirini yedik. Kendi bağımdan topladığım üzümlerden yaptığım pekmezi tükettim. Sabah namazından önce mutlaka pekmez ve zeytinyağı içerdim. Allah ne verdiyse onu yedim. Hayatımda hiç zaman sigara ve alkol içmedim" diye konuştu.

Atatürk'ün öldüğü tarihte askerlik vazifesini yaptığını ve Atatürk'ü görmediğini belirten Mestan Kocabıyık, Cumhuriyetin kurulduğu tarihten bu yana tüm devlet yöneticilerini tanıdığını ancak Erdoğan Hayranı olduğunu söyledi. Çok sıkıntılar çektiğini ve özellikle kıtlık yıllarını hiç unutmadığını belirten asırlık Çınar Mestan Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını da çok beğendiğini söyledi. Eskiden Türkiye'de vatandaşın bir kıymet ve değerinin olmadığını belirten Mestan Dede, artık her hizmetin vatandaşın ayağına geldiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız çok güzel. Devletin başında. Yoksulluk yok. Kıymet veriyor. Eskiden böyle değildi. Önceden millete bakan yoktu. Şimdi bolluk var. Memnunum. Cumhurbaşkanımıza selam söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı köyümüze bekliyorum. Kendisini görmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum, candan, ciğerden seviyorum. Seni görmek istiyorum. Belki çok iyi ağırlayamam ama gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan hayranı 103 yaşındaki Mestan Dede, sağlığını alkol ve sigaradan uzak durmaya bağlı olduğunu...

Kaynak: İHA

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