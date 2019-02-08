Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini sebze meyve fiyatları üzerinden eleştirenlere "Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Size siz Sivaslılara yiğido deniyor. AK Parti davasını nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Bugünden geriye gidelim. Bin yıldır Türk yurdu olan Sivas tarihin en merkez şehirlerinden biridir. Türk İslam kimliği kazanarak büyümüş ve gelişmiştir.

Hiç bir zaman dik durmadığımızı gördünüz mü? Onun için dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart seçimi çok çok önemli. Rastgele ellere bu sevim bırakılamaz. Şehrimiz danişment ve Selçuklu devletlerine merkez olduğu gibi, milli mücadelemize Gazi Mustafa Kemal'le birlikte başkentlik yapmıştır. Bu toprakların tüm hazinelerini şükranla yad ediyorum. Yola çıkarken biz ne dedik; 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece... Gideceğiz gündüz gece...

"DÜŞÜNÜN BİR MERMİNİN FİYATI NE KADAR?"

Biz kitlere filan herkese kadrosunu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Bu toplantıyı provoke etmeyin. Bizler Cudi'de, Tendürek'te mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar.

"BAŞKANLARIMIZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Gerekirse tanzim satışlarını kurarız. En ucuz fiyata ürünlerimizi getiririz dedik. Başkanlarımız çalışmaya başladı.

"MUHSİN KARDEŞİMİ İSTİSMAR EDİYORLAR"

Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gayretine giriyor. Şu ana kadar Sivas'a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas'ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE BAŞKA BİR PARTİ YOKTUR"

Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Biz bu ülkeyi yöneten anlı şanlı AK Parti'yiz. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bu ilk mitingimizde Sivas'ta yapıyoruz. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Sivas'tan başlamamızın bir nedeni var. Sivas Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehirdir. Burası esarete meydan okuyan. İstiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir karargahtır. Sivas bugün de karargah şehirlerimizden biridir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız.

"VATANIMIZA UZANAN HER ELİ KIRARIZ"

Bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas'ta verirken o idealleri buradan tekrar ediyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız bayrağımız, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız. Kandil'de kırdık, Afrin'de Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gerekli dersi verdik, yine veririz. Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayalleri kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.Ben kıraathane diyorum onlar kumarhane diyorlar, bunların durumu bu... CHP anlamıyor.

"BİZ DEDİK Mİ YAPARIZ"

Bugüne kadar 6 bine yakın yük vagonu ürettik. İstihdam sağladık. Sivas-Erzincan hızlı tren projemizin hazırlık çalışmaları sürüyor. Sivas'ı Malatya'ya da hızlı trenle bağlıyoruz. Şu an ulaştırma bakanı da burada, notlar alıyor. İşi takip etmezse güle güle... Biz dedik mi yaparız.

"GÖRÜYORSUNUZ KİMLER KİMLERLE İŞ TUTUYOR"

CHP'nin terör örgütüyle birlikte kurduğu ittifakı, görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kol kola yürüyorlar. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Gösterdikleri adayları görüyorsunuz. İşte Afrin'de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Afrin'de çekirdek mi kullandık. Mermi kullandı, mermi kullandık. Bu ne domatese benzer, sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'de ne yedi bunu biliyorlar mı?"