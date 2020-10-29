Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin içeriğine yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erdoğan, Karabağ sorununun Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözülmesi konusunda teklifte bulundu.

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ederken, bölgede ateşkesin sağlanması için de çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşmüştü. Dağlık Karabağ sorununun ele alındığı görüşmeyle ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E KARABAĞ TEKLİFİ

CNN Türk'ün görüşmenin içeriğine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ sorununu Minsk kapsamında ele almaktansa Türkiye ve Rusya'nın kuracağı bir müzakere masasında çözmeyi teklif etti etti. Henüz somut bir adımın olmadığı ancak Putin'in görüşmede teklife sıcak baktığı ifade edildi. Azerbaycan kaynakları da çözüm için en uygun yöntemin bu olduğunu belirtti.

"KARABAĞ GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE DE YER ALSIN"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Türkiye'nin Karabağ'da ateşkes masasında yer almak istemesiyle ilgili daha önce reddettiği talepte geri adım atarak, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı" dedi.

"HEYETLER GÖRÜŞSÜN, BU İŞİ TATLIYA BAĞLAYALIM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Putin ile gerçekleştridiği telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"En son Sayın Putin ile görüştük. Artık bu işe gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle yapayım. Bu işi tatlı bir yere bağlayalım. Heyetler görüşsün. Ama bir şeye karar verelim, bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Biz samimiyiz. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. 'Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz' diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a '2000 civarında PKK/YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaşıyorlar' dedim. 'Benim haberim yok' dedi. Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır"