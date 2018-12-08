Erdoğan'dan Hasan Kaçan'a Ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Kaçan'a Ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan'dan Hasan Kaçan'a Ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evine ziyaret etti. Ziyarette sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti. - İstanbul

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