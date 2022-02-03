Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına tepki: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesine karar verdi. Karar ile birlikte Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış oldu. Bu prosedür Türkiye'ye karşı ilk, Avrupa Konseyi tarihinde de ikinci ihlal prosedürü olarak tarihe geçti.

İLK TEPKİ DIŞİŞLERİ'NDEN: YARGI SÜRECİNE SAYGI İLKESİ İHLAL EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Osman Kavala davasının AİHM'e havale edilmesine dair bir ara kararı oy çokluğuyla kabul etmesiyle "Türkiye'de devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirdiğini ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal ettiğini" bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OSMAN KAVALA KARARINA SERT TEPKİ

Rusya ile savaş çanlarının çaldığı Ukrayna'ya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına sert tepki gösterdi.

"BİZ KENDİ MAHKEMELERİMİZE SAYGI DUYULMASINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."