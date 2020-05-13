Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız AVM'lerin açıldığı 11 Mayıs gününde bazı AVM'lerin girişinde kuyruk oluşmasına ilişkin kurmaylarından rapor alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluğun farkında olduğunu belirterek vatandaşa uyarı niteliği taşıyan şu cümleleri sarf etti: Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine ilişkin kurmaylarıyla görüştü; ilgili bakanlıklardan bilgi aldı ve planlarından bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyu ile paylaştı ancak henüz kamuoyuna yansımayan önemli gelişmeler de meydana geldi.

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesini yapan Erdoğan, "Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor. Çalışmalarımızı haftalık bazda yapalım. Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız" diye konuştu.

NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNE DAİR RAPORLAR

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan'a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildi, Erdoğan da bakanlara, "AVM'lerdeki durum ne?", "Sıkıntılı bir durum var mı?", "65 yaş kurala uydu mu?" gibi sorular yöneltti.

BERBERLERDE DURUM İYİ, AVM'LERDEKİ YIĞILMA BEKLENİYORDU

Toplantıda, AVM'ler ve berberlerde sıkıntılı bir durum oluşmadığı, "kurallara uygun şekilde kontrollü hayata geçildiği" bilgisi Erdoğan ile paylaşıldı. İlk gün olması nedeniyle AVM'lerdeki yoğunluğun zaten beklendiği, tablonun genel olarak iyi durumda olduğu da ifade edildi.

"DAHA SIKI TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız. Tüm sonuçları anlık izleyip, tedbirler elden bırakılmamalı" talimatı verdi.