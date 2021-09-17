ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz (2)'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM'Mersin'deki programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yapımı tamamlanan ve hizmete giren Halkkent Emir Sultan Camii'nin...

Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz (2)

'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM'

Mersin'deki programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yapımı tamamlanan ve hizmete giren Halkkent Emir Sultan Camii'nin açılışını yaptı. İlk olarak camide cemaatle birlikte cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonunda cemaate seslenerek, 'Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak; Emir Sultan Camii'de elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, diri olalım. Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup, beraber olursak Rabb'im gücümüzü o kadar artıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne doğru yola çıktı.

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?

ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM?
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel
Spor Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Arda Turan Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ERDOĞAN: 'KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA LEKELEMEYELİM? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:32:50. #1.11#