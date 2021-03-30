Erdemli'de "Kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdemli'de "Kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı. Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, Erdemli Kaymakamı Avni Kula beraberinde ilçe protokolüyle birlikte yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını sembolik olarak kırmızı renge boyadı.

'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla yurt genelinde başlatılan etkinlik ile kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması amaçlanıyor.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Türkiye genelinde bugün 12-15 saatleri arasında 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' konulu çalışma yapıldı. Tüm sürücülerin yayalara saygı göstermesi, yol geçişlerde öncelik vermesi amacıyla bir farkındalık çalışması sürücülerimizi kurallara uymaya davet ediyoruz. Yaya geçitlerinde özellikle yayalara yol vermelerini, yavaş ve dikkatli gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Erdemli Şoförler Odası Başkanı Orhan Güler ise, "Bugün ve her zaman olmak üzere kavşaklarda yaya geçitlerinde bütün sürücülerimizin yaya geçiş üstünlüğü kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.

Bilgilendirme çalışmasına Erdemli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'da katıldı. - MERSİN

Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı
Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı
Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı
Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı
Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı
Erdemli'de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Aleyna Tilki Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdemli'de "Kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:25:09. #1.14#
title