Erdemli'de 1200 öğrenciye zeka oyunları seti dağıtıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırsal mahallelerdeki 1200 öğrenciye zeka oyunları seti hediye edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırsal mahallelerdeki 1200 öğrenciye zeka oyunları seti hediye edildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler için okullara zeka oyunları setleri dağıtıldı.

Bir okulda düzenlenen dağıtımın ardından satranç ve denge oyunu oynayan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Avni Kula, öğrencilerin hayalleriyle tasarlama duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Mükkerrem Tollu da kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez