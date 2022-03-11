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Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, ilçedeki pazarcılara özel olarak yaptırılan yelek dağıttı.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, ilçedeki pazarcılara özel olarak yaptırılan yelek dağıttı. Dağıtılan yelekler sayesinde vatandaşların güven içinde alışveriş yapması, zabıta ekiplerinin ise denetim kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

Mersin'in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hem esnafın hem de vatandaşın halk sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazarcılara yelek dağıttı. Pazarcılar için özel olarak yapılan yelekler, Tırtar Mahallesindeki kapalı semt pazarındaki esnafa dağıtıldı.

Dağıtılan yelekler sayesinde vatandaşların güven içinde alışveriş yapması, zabıta ekiplerinin ise denetim kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. Yeleklerle Erdemli'nin pazar esnafı tek tip giyinerek hem kentin kurumsallığına uyum sağlamış hem de kentte görüntü kargaşasına son verilmiş olacak.

Pazarcılar memnun

Semt pazarındaki esnaf, yapılan uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Belediyenin yaptığı bu uygulamadan memnun olduğunu ifade eden pazar esnafı Ferhat Çetin, "Bu kış soğuğunda bize yelek hediye eden belediyemize ve ekiplerine çok teşekkür ederiz, başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yelek hediyesi için çok mutlu olduğunu belirten esnaf Fatma Kıllı da "Belediyemiz yelek göndermiş, biz pazar esnafıyız,sağ olsun Allah razı olsun, hepsine teşekkür ederiz" dedi.

Pazar esnafının tanınması için yapılan bu hizmetten çok memnun olduğunu söyleyen Erdemli Pazarcılar Dernek Başkanı Turan Karaçolak ise "Bu soğuk günlerde sıcacık bir yelek giydik ve pazarcı arkadaşlarımızın tanınması, müşterilerden ayırt edilmesi için daha kaliteli bir yelek yapıldı, ismi belli. Artık her esnaf üzerine yelek giyecek, yelek giydiği için esnafın kim olduğu belli olacak. Mükerrem Başkana çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, zabıta ekiplerinin pazar esnafına yelek dağıtımının devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdemli Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Mersin, Yerel, Haberler

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