Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
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Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi.

21.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:58
Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

'nin ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi.


Bu kapsamda, belediye ekiplerince 'nin boya, bakım, tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimi ve eğitimcileri her zaman desteklediklerini belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunu söyledi.


Bu gelişmeye katkı sunmak adına üstlerine düşen her görevi yerine getireceklerini kaydeden Tollu, "Çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak adına okullarımıza desteğimiz her geçen gün artarak devam emektedir. Belediye ekiplerimiz Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nin boya, bakım ve tadilatı ile bahçesinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetleri yerine getirirken hiçbir gelecek kaygısı içinde değiliz. Biz bu hizmetleri Allah rızası için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için bir onurdur" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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