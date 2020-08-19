Erdem muhtarlarla bir araya geldi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sonrası ilk muhtarlar toplantısını yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sonrası ilk muhtarlar toplantısını yaptı. Erdem, Bursa'da Nilüfer'in en az vak'a görülen merkez ilçesi olmasının belediyenin muhtarlarla dayanışma ve iş birliği ile çalışması ve Nilüfer halkının duyarlılığı sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Düzenli aralıklarla Nilüfer ilçesi muhtarlarıyla ortak toplantı gerçekleştiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sonrası ilk defa muhtarlarla bir araya geldi. Pandemi sürecindeki çalışmaların ve rutin hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Erdem, bütün dünyanın hazırlıksız yakalandığı pandeminin ilk günlerinden itibaren Nilüfer Belediyesi'nin başarılı bir sınav ortaya koyduğunu ifade etti. Erdem, "Bugüne kadar ilçemizdeki vaka sayılarının diğer ilçelerin gerisinde olması siz değerli muhtarlarımızın; belediyemizin, maske üretimi ve dağıtımı, dezenfeksiyon çalışmaları ile toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına sunduğu katkı, iş birliği ve dayanışma anlayışı sayesinde mümkün oldu. Halkımızın kesinlikle rehavete kapılmaması, taviz vermemesi gerekiyor" dedi.

Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin mart ayından itibaren toplum sağlığı hizmetlerine öncelik verdiğini hatırlatarak "Maskeye ulaşmada sıkıntı çekilen günlerden bu yana belediyemizin maske atölyesinde 2 milyonu aşkın maske ürettik ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttık. Ayrıca karantina sürecinde evlerinden çıkamayan veya işsiz kalan vatandaşlarımız için sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örnek hizmetlerini ortaya koyduk. Sizler de bu süreçte açtığınız dayanışma marketleri ile Türkiye'ye örnek oldunuz ve belediyemizin koordineli hizmetlerinin bir parçası oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Erdem ayrıca geçtiğimiz günlerde ilçedeki orman yangınlarının kendisini ve Nilüferlileri derinden üzdüğünü ifade etti. "Yangınlara sebep olan kişileri ve yanan alanların imara açılacağı söylentilerini çıkartanları kınıyorum, bu alanlar kesinlikle eski haline döndürülecek. Zaten aksi bir duruma hiçbir Nilüferli izin vermez. Hep birlikte bu alanların takipçisi ve koruyucusu olacağız" dedi.

Toplantıda söz alan Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Turan da pandemi sürecindeki başarının altını çizerek, toplum sağlığı adına aynı kararlılık ve iş birliği ile çalışmayı sürdürecekleri kaydetti. Turhan'ın ardından konuşan Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise, "Vatandaşlarla her gün birebir iletişim ve etkileşim halinde olan biz muhtarlar, belediyemize istek ve şikayetleri, eleştirileri iletmeye devam edeceğiz. Nilüferliler hizmet bekliyor. Empati ve çözüm üretme gayreti ve öncelikli hizmetlerin doğru belirlenmesi önemli" dedi.

Toplantının soru cevap bölümünde muhtarlar, mahalle sakinlerinin beklentilerini ve öncelikli ihtiyaçlarını Başkan Erdem'e iletti. Erdem bu bölümde özellikle bazı mahallelerde daha sık dile getirilen, başka ilçelerden getirilen sokak hayvanlarıyla birlikte, aşırı üreme neticesi sorun haline gelen sokak hayvanlarının bakımı, kontrolleri, sahiplendirilmesi için doğal yaşam alanı oluşturulacağını kaydetti. Erdem "Bu noktada bugüne kadar Orman Bölge Müdürlüğü'nden yer seçimi konusunda birkaç defa ret cevabı almıştık, ancak son görüşmemiz olumlu geçti. Önümüzdeki günlerde bu alan için çalışmalara başlamayı planlıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen kırsal alan ve tarımsal kalkınma projelerini sürdürme kararlılığında olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin, uzun vadede Nilüferli çiftçinin refah seviyesini artırmayı amaçladığı toprak etüdü projesi ve bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü hakkında bilgi verdi. Erdem "Bu iş birliği sayesinde tüm Nilüfer'de tarım alanlarımızın toprak analizini yaptıracağız ve hangi bölgede, hangi ürünün verimli üretileceği bilgisine ulaşarak, ona göre bir arazi kullanım haritasına sahip olacağız. Tarım topraklarının amacı dışında kullanılmasını önleyecek bu çalışma çiftçilerimiz için de yol gösterici olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA